Liga, Tebas minaccia i club: "Se qualcuno si rifiuterà di giocare, perderà a tavolino"

Il presidente della Lega calcio spagnola chiama a raccolta tutti i club: si dovrà ripartire prima o poi o si rischia di mandare in fumo 1 miliardo di euro. Però si giocherà a porte chiuse fino a dicembre, ha aggiunto Tebas.

C'è voglia di ripartire, così in Italia come in Spagna, le due Nazioni più colpite in Europa dal coronavirus. Anche se la situazione è ancora in forse, anche la Lega calcio spagnola si sta muovendo per una ripartenza. Non c'è la volontà di fermarsi, perché fermarsi vorrebbe dire anche crisi economica per un intero Paese e non solo per un settore specifico.

Stiamo cercando di fare in modo che questa pandemia non sia anche economica. Vogliamo tornare quanto prima alla normalità perché molte famiglie dipendendono dal calcio. Uno stop definitivo? Ad oggi non è fra gli scenari contemplati, né da noi né dalla UEFA. Di sicuro fino al 31 luglio si potrà giocare, e anche un pochettino oltre. Sono convinto che completeremo la stagione e avremo anche lo spazio necessario per chiudere in tempo la prossima. [Javier Tebas, presidente Lega calcio spagnola]

L'imperativo è ripartire. In caso contrario il danno economico sarebbe di 1 miliardo

Abbiamo valutato in 1 miliardo di euro il danno economico qualora non riprendessimo a giocare, mentre sarebbe di 300 milioni in caso di ripresa a porte chiuse. A partire da qui abbiamo stabilito delle strategie a livello lavorativo. Alcuni club sono ricorsi all'Erte, alla cassa integrazione, e altri hanno concordato con i giocatori una riduzione degli ingaggi, in alcuni casi anche legata alla possibile ripresa. Su 42 club sono 38 che hanno trovato questo tipo di accordi

Poi una minaccia ai club. Chi non gioca, perde a tavolino

Se qualche club si rifiuta di giocare pur essendoci le autorizzazioni sanitarie, sarà sanzionato con la sconfitta a tavolino come succedeva prima

Si giocherà a porte chiuse fino a dicembre aggiunge Tebas

È molto probabile che si giocherà a porte chiuse fino a dicembre e questo condizionerà gli ingaggi dei calciatori e il calciomercato, che stavolta sarà più ristretto e genererà meno ricavi per i club

Difficile però incastrare i calendari

Stiamo lavorando su come chiudere questa stagione e, quindi, cominciare la prossima. Abbiamo varie ipotesi di calendario. Ma non prevediamo un allargamento delle categorie, tutti i contratti vengono fatti su un modello di campionato a 20 squadre. Giocare questa stagione fino a dicembre? È una decisione che andrebbe presa con UEFA e FIFA. Fino al 27 maggio, comunque, nessuna Lega potrà prendere alcuna decisione definitiva

