Sembrava un Valencia diverso dal solito: più chiuso, grazie anche all'inedito 4-1-4-1 disegnato da Celades, più pragmatico e cinico. Ma gli accorgimenti tattici e un primo tempo di concretezza, con la magia di Parejo su punizione a illuminare 45 minuti di scarse emozioni, non hanno rimosso la fragilità difensiva del Valencia, raggiunto nella ripresa da Edgar Mendez e vicino a buttare via la partita nel finale. Un pareggio, quello del Mendizorroza, che rallenta la rincorsa degli uomini di Celades a un piazzamento in Champions League e che rischia di pesare come un macigno in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta, già un'impresa di per sé. Il Getafe, quarto in classifica, è ora a +3 e con una partita in meno. La buona notizia per gli spagnoli è il ritorno in campo di Rodrigo dopo due mesi di stop: basterà per pensare di poter ribaltare la Dea?

Il tabellino

DEPORTIVO ALAVES-VALENCIA 1-1 (primo tempo 0-1)

DEPORTIVO ALAVES (4-4-2): Pacheco; Navarro, Laguardia, Ely, Duarte; Fejsa (dall'82' Manu Garcia), Luis Rioja (dal 65' Sainz), Edgar, Camarasa (dal 76' Pons); Lucas Pérez, Joselu. All. Aguirrezabal.

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Kondogbia; Florenzi (dal 65' Coquelin), Parejo, Carlos Soler, Cheryshev (dall'82' Rodrigo); Gameiro (dal 72' Guedes). All. Celades.

Gol: 34' Parejo (V), 73' Edgar Mendez (A).

Assist: 1-1 Laguardia (A).

Ammoniti: Kondogbia (V), Carlos Perez (A), Navarro (A), Rodrigo Ely (A), Gaya (V), Joselu (A), Edgar Mendez (A).

La cronaca in 5 momenti chiave

34’ CAPOLAVORO DI PAREJO, VALENCIA IN VANTAGGIO - Il capitano degli ospiti trasforma la punizione conquistata da Soler: grandissimo destro sotto l'incrocio sul palo del portiere.

58’ FLORENZI A UN PASSO DAL RADDOPPIO - Bellissima azione del Valencia: Parejo serve Gameiro che scarica su Cheryshev sull'uscita di Pacheco. Pallone all'ex Roma sul secondo palo, destro sull'esterno della rete.

73' PAREGGIO DI EDGAR MENDEZ - Sponda di testa di Laguardia su punizione dalla trequarti, girata di destro dall'interno dell'area di rigore: decisiva la deviazione di Kondogbia.

82' RODRIGO TORNA IN CAMPO - A due mesi di distanza dall'infortunio al ginocchio, lo spagnolo torna sul terreno di gioco: sarà pronto per l'Atalanta?

90' JOSELU A UN PASSO DAL VANTAGGIO - Occasione enorme direttamente da rinvio di Pacheco: buco di Gabriel Paulista, l'attaccante dell'Alaves calcia a botta sicura ma Diakhaby salva in scivolata.

Il migliore

Daniel PAREJO - La luce del Valencia. La rete su punizione è da vedere e rivedere, ma la sua prestazione non si limita allo splendido gol che apre le danze: è il punto di riferimento per i compagni e mette a disposizione della squadra il proprio talento. Da capitano vero.

Il peggiore

Gabriel PAULISTA - Il punto debole del Valencia è la fase difensiva. Non una novità, ma una conferma che non può che far felice Gian Piero Gasperini. Il centrale brasiliano fa acqua da tutte le parti e al 90' liscia malamente il rinvio di Pacheco, mandando in porta Joselu. Per sua fortuna, Diakhaby ci mette una pezza.