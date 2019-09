L'Atletico Madrid non sfonda là davanti e, fatta eccezione per le conclusioni di Felipe e Renan Lodi, non punge. Contro un volitivo Celta Vigo è solo 0-0. Partita molto deludente da parte dei Colchoneros nella cornice casalinga del Wanda Metropolitano. Siviglia agganciato in vetta ma gli andalusi devono ancora scendere in campo. Nelle tre partite disputate durante gli ultimi sette giorni, la formazione di Diego Pablo Simeone non ha mai vinto, in considerazione della sconfitta per 2-0 contro la Real Sociedad e il 2-2 in Champions League contro la Juventus. Il prossimo avversario sarà il neopromosso Maiorca, da affrontarsi nel turno infrasettimanale di martedì sera in trasferta.

Liga 2019-2020, Atletico Madrid-Celta Vigo: Felipe (Atletico Madrid) sfiora il gol a inizio partita con un colpo di testa sottoporta (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

ATLETICO MADRID-CELTA VIGO 0-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Correa (60' Vitolo), Herrera (60' Thomas Partey), Saul, Koke; João Félix (69' Morata), Diego Costa. All.: Simeone.

Celta Vigo (4-4-2): Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Yokuslu (66' Cheikh), Lobotka, Rafinha, Denis Suarez (73' Méndez); Aspas (88' Sisto), Mina. All.: Escriba.

Arbitro: Mario Melero Lopez di Malaga.

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Aidoo, Aspas, Koke, Blanco, Saul, Cheikh, Diego Costa, Olaza.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

3' - FELIPE! Colpo di testa sottoporta, a botta sicura, sulla punizione dalla sinistra di Trippier: autentico miracolo di Blanco, che - con una parata tutta riflessi - alza il pallone sopra la traversa: Atletico Madrid vicinissimo al vantaggio.

19' - CORREA! Si mette in proprio, va via in velocità entra in area e calcia in porta ma trova una deviazione in calcio d'angolo a vanificare il suo tentativo di diagonale.

Correa, AtléticoGetty Images

28' - CRESCE IL CELTA VIGO CON ASPAS! Rasoterra a beneficio dell'accorrente Denis Suarez: Felipe, in estirada, manda in calcio d'angolo.

29' - RENAN LODI! Ecco la risposta dell'Atletico: mancino dalla distanza: Ruben Blanco devia alto sopra la traversa.

30' - JOÃO FELIX! Deviazione sottomisura sull'assist dalla bandierina! Altro intervento di puro istinto da parte di Ruben Blanco!

52' - JOÃO FELIX DALLA DISTANZA! Conclusione deviata di poco fuori bersaglio.

AtléticoEurosport

53' - KOKE! Conclusione dai 20 metri di punta smanacciata da un ottimo Ruben Blanco.

63' - CROSS TESO DALLA MANCINA DI RENAN LODI! Assist che assomiglia di più a un tiro: Ruben Blanco riesce a smanacciare.

75' - PALLA-GOL CELTA VIGO! Rasoterra filtrante di Santi Mina per il neoentrato Brais Méndez, che calcia fuori. Brivido per l'Atletico!

84' - ANCORA RENAN LODI! Potente diagonale sinistro sottoporta: palla che fa la barba al palo...

Il migliore

Renan Lodi. Forse l'unico, in casa Atletico, che prova a far cambiare passo alla squadra. Imprendibile sulla sinistra, sfiora più volte l'acuto personale.

Lodi, AtléticoGetty Images

Il peggiore

Diego Costa. Inconcludente là davanti e, come sempre, provocatorio con gli avversari. In partite come questa diventa una vera e propria zavorra.

Diego Costa, AtléticoGetty Images

Il momento social

Sempre belli i momenti di aggregazione vissuti allo stadio. Specie se poi la partita non è un granché...