Il Barcellona di Ernesto Valverde torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta subita a Granada nella giornata di sabato, per 2-0. I blaugrana hanno mandato al tappeto il Villarreal per 2-1 frutto delle reti di Griezmann di testa, su assist di Messi, e di Arthur, al secondo gol con la maglia del Barcellona, con una bordata da trenta metri che non ha lasciato scampo a Asenjo. La rete di Cazorla a fine primo tempo ha tenuto in partita fino alla fine il “Sottomarino giallo” che ha creato e non pochi grattacapi alla difesa di casa che ha però tenuto botta e portato a casa un vittoria fondamentale che proietta il Barcellona a quota 10 punti in classifica, provvisoriamente a meno uno dalla coppia di testa formata dal Real Madrid e dall'Athletic Bilbao. Pessime notizie per Valverde con Messi che ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare alla fine del primo tempo: prossimi impegni e Champions League contro l'Inter a forte rischio.

Il tabellino Barcellona-Villarreal 2-1

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Junior, Sergi Roberto (63’ de Jong), Busquets, Arthur, Suarez (78’ Fati), Messi (46’ Dembélé) Griezmann,

Villarreal (4-2-3-1) Asenjo, Pena, Albiol, Torres, Quintilla, Anguissa, Iborra, Chukwueze, Ontiveros (57’ Ekambi), Cazorla (77’ Bacca), Moreno (68’ Gomez)

Arbitro: Bengoetxea

Reti: 6’ Griezmann (B), 15’ Arthur (B), 44’ Cazorla (V)

Ammoniti: Sergi Roberto (B), Griezmann (B), Angiussa (V), Albiol (V), Junior (B), Busquets (B)

La cronaca in 6 momenti chiave

6’- GOOOOOOOOOOOOOOL! GRIEZMANN! Angolo di Messi e colpo di testa dell'ex Atletico Madrid che segna così l'1-0 per il Barcellona!

15’ GOOOOOOOOOOOOOL! CHE GOL! Arthurrrrrrrrrr! 2-0 Barcellona! Grande fucilata da trenta metri da parte del brasiliano che fulmina Asenjo! Pazzesco!

44’ GOOOOOOOOOOOL! CAZORLA! Dal nulla il gol dello spagnolo che festeggia con un gol la sua presenza numero 300 con il Villarreal! Sinistro al veleno con ter Stegen colpevole! 2-1 per il Barcellona

47’- Grandissimo scatto di Dembélé che lascia sul posto il suo avversario e cross per Griezmann che buca il tiro al volo di sinistro! Grande chance per il Barcellona

48’ Cazorla! Chukwueze fugge sulla destra e serve in corsa il capitano che va al tiro in porta: para ter Stegen e poi Piqué la mette in angolo

80’ ANSU FATI! TACCO DI GRIEZMANN PER IL GIOVANISSIMO TALENTO DEL BARCELLONA CHE CONTROLLA E RIENTRA SUL SINISTRO: PALLA FUORI DI UN SOFFIO!

Il momento social

Il migliore

Antoine GRIEZMANN- Messi e Suarez non sono al meglio e tocca a lui, il grande acquisto dell'estate, essere decisivo in attacco. Risponde alle critiche, dopo il match horror contro il Granada, con un gol da grande attaccante. Gol numero 137 in Liga e autore di altre grandi giocate anche in fase difensiva. Provvidenza.

Il peggiore