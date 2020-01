tra poco il report completo...

Tabellino

Espanyol-Barcellona 2-2

Espanyol (4-4-2): Diego López; Javi López, B.Espinosa, Naldo, Dídac Vilá; Víctor Gómez (62’ M.Vargas), Marc Roca, David López (67’ Iturraspe), Darder; Melendo (74’ Wu Lei), Calleri. All. Abelardo Fernández

Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic (46’ A.Vidal), Busquets, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Griezmann (80’ Semedo). All. Ernesto Valverde

Marcatori: 23’ David López (E); 50’ L.Suárez (B), 59’ A.Vidal (B); 88’ Wu Lei (E)

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande

Ammoniti: 36’ Javi Lopez, 62’ Marc Roca, 66’ F.de Jong

Espulsi: 75’ F.de Jong (B)

La cronaca in 8 momenti

23’ GOL ESPANYOL - Alla prima occasione, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio. Punizione battuta da Marc Roca per il perfetto inserimento di David López che, salta solissimo, e supera Neto.

David Lopez - Espanyol-Barcellona - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

41’ CI PROVA MESSI - Cross da destra di Sergi Roberto che trova Messi sul secondo palo, colpo di testa dell’argentino, ma Diego López è ben posizionato.

42’ PALO DEL BARCELLONA - Numero di Suárez che entra in area dopo aver superato Espinosa, destro secco ma c’è il palo a dire di no all’attaccante urguauaino.

50’ PAREGGIO DEL BARCELLONA - Alba trova un Suárez solissimo in area, piattone destro dell’uruguaiano che supera Diego López in avvio di ripresa.

59’ VANTAGGIO BARCELLONA - E arriva anche il gol del 2-1 per i blaugrana con il perfetto colpo di testa di Vidal sull’assist al bacio di Suárez.

Vidal, Suarez - Espanyol-Barcellona - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

65’ BARCELLONA VICINO AL 3-1 - Fiammata di Messi che si fa tutta la metà campo avversaria, poi serve un bellissimo assist per Suarez che calcia di prima intenzione, ma trova un super intervento di Diego Lopez.

75’ BARCELLONA IN 10 - Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti restano in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a de Jong. L’olandese, già ammonito, trattiene Calleri che gli aveva rubato palla e finisce anzitempo la sua partita.

88’ PAREGGIO ESPANYOL - Wu Lei trova il gol del 2-2 con un perfetto diagonale, su assist di Vargas, spuntando alle spalle di Lenglet.

Il migliore

Luis SUÁREZ - Quando ha voglia è il miglior n° 9 del mondo. Fa reparto da solo, coglie un palo, segna il gol del pareggio e trova un assist fantastico per Vidal. Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere.

Il peggiore

Frenkie DE JONG - Il centrocampo del Barcellona non fa una grande impressione. Il peggiore sembrerebbe essere Rakitic, ma l’olandese riesce a raggiungere ‘quel livello’ facendosi espellere nel finale, dando così la chance all’Espanyol di trovare il gol del pareggio.