Il Real Madrid perde la ghiotta chance di poter agganciare il Barcellona. I blancos, infatti, non vanno oltre lo 0-0 interno contro l'Athletic Bilbao di Garitano che impone un pareggio amaro ai ragazzi di Zinedine Zidane che avrebbe meritato ampiamente la vittoria con Unai Simon e la sfortuna che non hanno permesso al Real di vincere la partita. Traverse per Kroos, nel primo tempo, e di Nacho nella ripresa. Palo di Jovic al minuto 86'. Grande ennesima prova di Vinicius e Federico Valverde anche se resta l'abulia da reti per il Real che nelle ultime tre partite ha segnato un solo gol e pareggiato tre partite contro Valencia, Barcellona e Athletic. Con questo pareggio le merengues salgono a quota 37 punti, a meno due dal Barcellona di Valverde, i baschi salgono invece a quota 28 punti.

Il tabellino Real Madrid-Athletic Bilbao 0-0

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao (58’ Nacho), Sergio Ramos, Mendy, Kroos,, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Jr (72’ Jovic), Rodrygo (62’ Bale)

Atheltic Bilbao: Unai Simon, Yeray, Nunez, Martinez, Yuri, Dani Garcia, Vesga, Lekue, Raul Garcia, William (86’ Benat) Kodro (73’ Villalibre)

Arbitro: Vega

Ammoniti: Sergio Ramos (R)

La cronaca in momenti chiave

11’ Follia di Garcia che regala palla a Benzema che serve subito Vinicius che mette a sedere il marcatore e spara in porta: grande partita di Unai Simon!

18’ TRAVERSA REAL! Che grande azione personale di Kroos!!! Vicino al gol il Real! Grande affondo dell'ex Bayern che salta tutti ed arriva davanti a Unai Simon: il suo tiro "bacia" la guancia del portiere basco e si stampa sulla traversa!

20’ Errore di Valverde che manda in porta Inaki Williams! Destro potente della punta dell'Athletic: Courtois in angolo!

32’ Benzemaaaaaaaaaa! Salta Unai Simon e da posizione difficilissimo prova un tocco dolcissimo: Nunez con il tacco salva quasi sulla linea con la sfera che arriva poi a Vinicius che si fa chiudere dalla difesa basca! Grande occasione per il Real!

43’ GOOOOOOOOOOOOOOL! KODRO! Anzi, no...Il bosniaco era in fuorigioco! Sempre 0-0 al Bernabeu

59’ TRAVERSA DI NACHOOOOOOOOO! Grande colpo di testa del neo entrato che la stampa sul montante! Sfortunato il Real!

86’ PALO DI JOVIC! Sfortunatissimo il Real Madrid! Bello il colpo di testa dell'attaccante del Real che si stampa sul palo!

Il migliore

Unai SIMON- D'istinto, ben piazzato e fortunosamente è lui che tiene in piedi l'Athletic Bilbao anche con l'aiuto di pali e traverse. Baciato dalla fortuna

Il peggiore

RODRYGO- Del tridente è quello meno pimpante e ficcante. Esce dal campo ma in pochi se ne accorgono