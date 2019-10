Palo di Correa, poi poco altro: l'Atletico Madrid non va oltre lo 0-0 contro il Valladolid

Zero a zero scialbo dell'Atletico Madrid. Non bene la squadra di Simeone contro un buon Valladolid. Gli ospiti faticano a trovare occasioni da gol e perdono altri due punti sul Real Madrid in testa alla Liga.

Bene Morata, palo clamoroso di Correa nel finale, poi poco altro. Anzi i colchoneros subiscono per diversi tratti l'aggressività dei padroni di casa, ben messi in campo da Sergio. E così l'Atleti dopo otto giornate è già a sei punti dalla vetta.

Un buonissimo punto per il Valladolid che, dopo aver fermato il Real ad inizio stagione, ferma anche i cugini. Per i padroni di casa addirittura il rimpianto del rigore sbagliato da Sandro nel primo tempo.

João Félix (Atlético)Getty Images

Tabellino

VALLADOLID: Masip; Javi Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Joaquín, Míchel (dall'82' Anuar), Óscar Plano, Toni Villa (dal 63' Waldo Rubio); Sandro (dal 67' Unal), Sergi Guardiola.

ATLETICO MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Thomas, Koke (dal 64' Lemar), Saúl, Joao Félix (dal 60' Correa); Morata (dal 72' Herrera), Diego Costa.

GOL: Nessuno

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Nacho (V), Toni Villa (V), Morata (A), Javi Moyano (V), Saul (A), Plano (V), Joaquin (V), Joao Felix (A), Waldo Rubio (V), Lemar (A),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: José Maria Sanchez

La cronaca in 7 momenti chiave

04' TIRO DI SANDRO: Raimirez dal limite, Oblak para facile.

36' RIGORE PER IL VALLADOLID, RAMIREZ ALLE STELLE! Thomas tocca in area l'attaccante avversario. L'arbitro la va a rivedere al VAR e decide per il penalità Sandro Ramirez però la spara in curva e spreca tutto.

49' BOTTA DI SAUL: Tiro dalla distanza del gioatore dell'Atleti. Fuori di un nulla.

54' MASIP SALVA SU MORATA: Palla dentro per lo spagnolo che davanti al portiere gli tira addosso. Ma l'ex Juve era comunque in posizione irregolare, la VAR avrebbe annullato.

56' CHE NUMERO DI SANDRO: Diagonale in scivolata dell'attaccante che finisce fuori di un nulla.

70' MORATA SULL'ESTERNO DELLA RETE: Palla in area di rigore di Correa per Alvaro che di destro in diagonale spara sull'esterno della rete!

80' CORREA VICINISSIMO AL GOL DEL VANTAGGIO: Cross dalla destra, Correa stoppa e di sinistro tira in porta a botta sicura. Portiere battuto ma palla sul palo.

MVP

Alvaro MORATA : Gioca a tutto campo. Fa ammonire con le sue accelerazioni tutto il Valladolid, è sicuramente l'uomo più pericoloso dell'Atleti. In maniera un po' incomprensibile viene sostituito a metà ripresa.

Promosso

Thomas PARTEY: Ha sul groppone il tocco che causa il rigore, fortunatamente per lui sbagliato da Sandro. Per il resto fantastica partita, sempre in anticipo su tutti gli attaccanti avversari. Sembra avere una calamita per il pallone.

Bocciato

JOAO FELIX: C'è sempre grande aspettativa su di lui, ogni tanto fallise. Oggi è una di quelle giornate. Il portoghese non riesce a farsi vedere. Mai pericoloso, avulso dal gioco. Corre totalmente a vuoto e così Simeone sceglie di sostituirlo ad inizio ripresa.