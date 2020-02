Barcellona è una polveriera! Messi contro Abidal: "Lavoravamo poco con Valverde? Tiri fuori i nomi"

Anche se il Barcellona resta in scia del Real Madrid in campionato, le cose in casa blaugrana non migliorano anzi. Ad un’intervista al quotidiano Sport, da sempre vicino alle dinamiche di casa Barcellona, il ds Abidal ha spiegato la scelta di nominare Quique Setién allenatore al posto di Ernesto Valverde. Il perché? Con Valverde vedeva che i giocatori non lavoravano un granché...

" Molti giocatori non erano contenti e non lavoravano granché. Ci sono cose che come ex giocatore sono in grado di annusare. Ho detto al club ciò che pensavo e che bisognava fare qualcosa. [Éric Abidal a Sport] "

Dichiarazione che non ha fatto piacere a Lionel Messi, che ‘è sceso in campo’ per far sentire la sua voce. È proprio il capitano del Barcellona a smentire il suo ex compagno di squadra e attuale ds del club. L’accusa di Abidal è molto grave e Messi pretende che il francese tiri fuori i nomi...

" Sinceramente non mi piace fare queste cose, ma credo che ognuno debba essere responsabile delle proprie parole e farsi carico delle proprie decisioni. Noi giocatori, per ciò che succede in campo, siamo stati i primi a riconoscere quando non abbiamo giocato bene. Però anche i responsabili della direzione sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto farsi carico delle decisioni che prendono. Da ultimo credo che quando si parla dei giocatori, bisognerebbe fare i nomi perché altrimenti si finisce con lo sporcare tutti, alimentando cose che si dicono e che non sono vere. [Lionel Messi su Instagram] "

La storia di Messi:

Fra tre settimane ci sarà il Napoli in Champions e poi il Clasico contro il Real Madrid. Ma le cose, a Barcellona, non sembrano sistemarsi se arriva addirittura lo scontro tra Messi e Abidal.