L'Atletico Madrid torna a vincere e a segnare dopo due giornate di campionato e le delusioni inflitte da Real Sociedad (0-2) e Celta Vigo (0-0): a Maiorca, decidono la contesa i gol (uno per tempo) di Diego Costa e João Félix coi Colchoneros che salgono a 13 punti. Follia, tuttavia, di Alvaro Morata che, al 77' e da poco entrato in campo, ingaggia un parapiglia con Xisco Campos e si fa espellere: salterà il derby col Real.

atletico mallorcaGetty Images

Il tabellino

MAIORCA-ATLETICO MADRID 0-2

Maiorca (4-2-3-1): Manolo Reina; Sastre, Valjent, Xisco Campos, Agbenyenu; Kubo, Baba (67' Alegria); Daniel Rodriguez, Sevilla, Lago Junior (62' Trajkovski); Budimir (67' Prats). All.: Moreno.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Gelipe, Renan Lodi; João Félix (83' Llorente), Koke, Thomas Partey, Saul; Diego Costa (69' Morata), Vitolo (57' Correa). All.: Simeone.

Arbitro: Alejandro Hernandez Hernadndez di Lanzarote.

Gol: 26' Diego Costa (A), 64' João Félix (A).

Assist: Koke (A, 0-1), Koke (A, 0-2).

Note - Recupero: 1+4. Espulso: 77' Morata (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Baba, Budimir, Savic, Felipe, Xisco Campos, Correa.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

16' - VITOLO DALLE RETROVIE! L'attaccante dell'Atletico Madrid spreca un'incredibile occasione da gol calciando alto un pallone ghiottissimo, proveninte da destra per merito di Arias.

25' - JOÃO FELIX! Destro violento da pochi passi: Xisco Campos si immpola e respinge col corpo il pallone!

26'- GOL DELL'ATLETICO MADRID CON DIEGO COSTA! Colpo di testa vincente e pallone alle spalle di Manolo Reina. Rete arrivata in seguito al secondo cross di Koke dopo che il primo, dalla bandierina, era stato ribattuto.

Diego Costa celebra un gol ante el MallorcaGetty Images

36' - PALO DELL'ATLETICO MADRID CON ARIAS! Scarico in area di Diego Costa per il terzino destro, che va in diagonale e sfiora il legno più lontano: Colchoneros a un soffio dal raddoppio.

41' - GRANDE INTERVENTO DIFENSIVO DI DIEGO COSTA, che in area colchonera toglie all'ultimo la palla a Salva Sevilla, pronto alla conclusione a botta sicura.

45' - MIRACOLO DI MANOLO REINA! Il portiere del Maiorca devia alto sopra la traversa un colpo di testa ravvicinato e a botta sicura di João Félix!

47' MAIORCA VICINISSIMO AL PAREGGIO A INIZIO RIPRESA con il giovanissimo giapponese Kubo (classe 2001, in prestito dal Real Madrid). L'esterno, servito da Rodriguez, si inserisce bene in area e conclude da posizione ravvicinata: la palla colpisce il palo una prima volta, lo stinco di Oblak e nuovamente il palo prima di essere disimpegnato. L'Atletico si salva con tanta fortuna.

54' - KOKE BEN SERVITO IN AREA DA RENAN LODI! Xisco Campos s'immola nuovamente, come con João Félix nel primo tempo, e vanifica la conclusione del capitano dei Colchoneros.

64' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON JOÃO FELIX! Mister 126 milioni riceve dalla torre di Koke in area, si gira bene e conclude dal in porta trovando la deviazione decisiva di Budimir. Il pallone s'impenna, sbatte sul palo e termina oltre la linea di porta: 0-2! Ora i Colchoneros possono gestire le energie...

77' STUPIDAGGINE DEL NEOENTRATO MORATA, CHE SI FA ESPELLERE! L'attaccante, che aveva da poco staffettato con Diego Costa, ingaggia un testa a testa con Xisco Campos. Primo giallo e subito il secondo, estratto per intemperanze reiterate. Morata che, quindi, salterà il derby con il Real Madrid.

Il migliore

Koke. Due assist vincenti, tanto equilibrio ed estro a servizio della fase offensiva: riceve, con merito, i complimenti di DIego Pablo Simeone a fine match.

Il peggiore

Morata. Commette una sciocchezza da esordiente. Che sciocchezza fare rissa, a risultato acquisito, con il capitano avversario, guadagnandosi un doppio giallo che gli farà saltare l'infuocato derby col Real Madrid...

