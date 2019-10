Maiorca impazzisce dalla gioia: all'Estadi de Son Moix, contro un Real Madrid ancora una volta tormentato dalle tantissime assenze, decide la rete iniziale (la prima, nel massimo campionato spagnolo) dell'ivoriano Lago Junior, che decreta l'1-0. La prima sconfitta nella Liga costa la vetta - ora occupata dal Barcellona, a 19 punto - al Real Madrid (18), apparso privo di idee là davanti e costretto in 10 uomini dal 74' per l'espulsione di Odriozola. Per la formazione di mister Moreno, invece, balzo in avanti a quota 10, preziosissimo per abbandonare le secche di fondo classifica.

Il tabellino

MALLORCA-REAL MADRID 1-0

Maiorca (4-4-2): Manolo Reina; Sastre (46' Lumor), Valjent, Raillo, Gamez; Febas (59' Kubo), Baba, Sevilla, Dani Rodriguez; Budimir, Lago Junior (80' Trajkovski). All.: Moreno.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Eder Militão, Sergio Ramos, Marcelo; James Rodriguez, Casemiro, Isco (66' Rodrygo); Jovic (66' Valverde), Benzema, Junior Vinicius (81' Brahim Diaz). All.: Zidane.

Arbitro: Javier Alberola Rojas di Toledo.

Gol: 7' Lago Jubior (M).

Assist: Febas (M, 1-0).

Note - Recupero: 0+5. Espulso: 74' Odriozola (R) per doppia ammonizione. Ammoniti: Sastre, Baba.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7' - GOL DEL MAIORCA CON LAGO JUNIOR! Clamoroso all'Estadi de Son Moix! Lago Junior se ne va sulla sinistra ispirato da Febas, Odriozola non lo controlla e, entrato in area, sfodera una conclusione bassa e a giro che non lascia spazio a Courtois: 1-0!

15' - GOL ANNULLATO AL MAIORCA! Lago Junior si infila tra Sergio Ramos ed Eder Militão e serve Budimir, che insacca di giustezza. L'ex attaccante del Crotone, però, era in leggero offside.

17' - LAGO JUNIOR METTE PALLA AL CENTRO DALLA DESTRA! Gamez sfiora solamente in scivolata: il Maiorca di nuovo vicino al gol.

25' - VINICIUS! Parte dalla mancina, si accentra e conclude un destro rasoterra: palla che lambisce il primo palo.

46' - INSIDIOSO IL NEOENTRATO LUMOR! Bolide mancino dalla distanza con palla che termina di poco alta sopra la traversa.

53' - VINICIUS DALLA DISTANZA! Il giovane brasiliano del Real Madrid punta Gamez e fa partire il destro: Manolo Reina para centralmente.

74' - ESPULSO ODRIOZOLA! Secondo giallo per un nuovo intervento falloso, in tackle sciagurato, sul Lago Junior, proprio di fronte alla panchina del Maiorca: Real Madrid in dieci uomini.

87' - SERGIO RAMOS FINISCE GIU' IN AREA SPINTO DA RAILLO! Per l'arbitro non si tratta di rigore.

Il migliore

Lago Junior. Indimenticabile il suo primo gol nella Liga spagnola. E indimenticabile è stata anche la sua prestazione dopo la sua prodezza giunta al 7'. Fa impazzire Odriozola sino a condurlo alla doppia ammonizione e si fa spesso vedere anche nei ripiegamenti difensivi.

Il peggiore

Jovic. Altra prova da dimeticare. D'accordo, questa sera è stato anche servito poco e male ma il contatore dei suoi gol con la maglia del Real Madrid recita ancora un impietoso "zero".

