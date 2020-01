Prestazione sconcertante del Valencia, prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, travolto 4-1 all'Estadi Son Moix. Il Maiorca trionfa 4-1 con doppietta dell'ex Crotone Budimir, in mezzo agli acuti di Raillo e Dani Rodriguez. Vale solo per le statistiche, la rete conclusiva di Ferran Torres. I Blanquinegres, rimasti in 10 al 51' per il doppio giallo a Parejo, restano - al settimo posto a 31 punti - fuori dalla zona Europa. Dopo una crisi durata due mesi e mezzo, la formazione di Vicente Moreno torna al successo, buono per uscire dalla zona retrocessione a quota 18.

Il tabellino

MAIORCA-VALENCIA 4-1

Maiorca (4-4-2): Reina; Gamez, Valjent, Raillo, Lumor Agbenyenu; Rodriguez, Baba, Sevilla (69' Febas), Lago Junior; Cucho, Budimir. All.: Moreno.

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (44' Ferran Torres); Gameiro (61' Lee), Maxi Gomez. All.: Celades.

Arbitro: Mario Melero Lopez di Malaga.

Gol: 7' Raillo (M), 22' e 41' Budimir (M), 80' Rodriguez (M), 82' Ferran Torres (V).

Assist: Sevilla (M, 1-0), Rodriguez (M, 2-0), Sevilla (M, 3-0), Budimir (M, 4-0), Wass (V, 4-1).

Note - Recupero: 1+4. Espulso: 51' Parejo (V) per doppia ammonizione. Ammoniti: Coquelin, Raillo, Sevilla, Reina, Kubo, Ferran Torres.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - GOL DEL MAIORCA CON RAILLO! Inserimento di testa vincente del centrale difensivo maiorchino, che insacca sulla punizione in verticale battuta a centrocampo da Salva Sevilla: 1-0!

Maiorca-Valencia, Liga 2019-2020: Antonio Raillo (Maiorca, numero 21), esulta dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-0 (Getty Images)Getty Images

9' - MANOLO REINA! Il portiere del Maiorca esce benissimo su Gameiro, lanciato in area piccola da Cheryshev: il Valencia risponde immediatamente.

23' - GOL DEL MAIORCA CON BUDIMIR! L'ex Crotone devia di ginocchio - spiazzando Domenech - un destro di collo pieno di Dani Rodriguez: 2-0!

35' - CHERYSHEV! Conclusione scivolata, col mancino, su schema da calcio d'angolo: palla deviata alta sopra la traversa.

41' - GOL DEL MAIORCA CON BUDIMIR! Doppio scambio in velocità Baba-Sevila, palla dentro per l'ex Crotone, che incrocia un sinistro potentissimo e super angolato: palla imprendibile per Domenech e tris maiorchino al termine di un'azione spettacolare!

Maiorca-Valencia, Liga 2019-2020: Ante Budimir (Maiorca, numero 22) esulta (Getty Images)Getty Images

51' - ESPULSO PAREJO! Secondo giallo arrivato dopo aver cinturato Ante Budimir a metà campo e Valencia in dieci uomini.

69' - IL NEOENTRATO POZO LANCIATO A TU PER TU COL PORTIERE DA BABA! Paratissima di Jaume DOmenech, ma viene fischiato il fuorigioco del giocatore arrivato a Maiorca dal Siviglia.

80' - GOL DEL MAIORCA CON DANI RODRIGUEZ! Sponda di Budimir per il centrocampista maiorchina che, davanti a Diakhaby (al solit fuori tempo), sfodera da 20 metri un destro a fil di palo, imparabile: 4-0!

82' - GOL DEL VALENCIA CON TORRES! Conclusione sul primo palo di Ferran, ispirato dalla destra da Wass: 4-1!

90' - KUBO SFIORA IL QUINTO GOL PER IL MAIORCA! Mancino "fine", rasoterra e ben angolato del giapponese: Domenech e costretto ad allungarsi per andarla a prendere...

90'+4 - BUDIMIR SI MANGIA UN GOL CLAMOROSO! Da zero metri, a porta spalancata, su cross basso di Kubo (e sporcato dalla deviazione di Domenech), calcia incredibilmente fuori.

Il migliore

Budimir. L'ex Crotone realizza due reti, induce Parejo al secondo cartellino giallo ed è autore della preziosa sponda che propizia la staffilata di Dani Rodriguez per il momentaneo 4-0. Sfiora la tripletta a tempo scaduto, ma sbaglia a porta vuota ingannato dalla deviazione tardiva di Jaume Domenech.

Il peggiore

Diakhaby. Lento, impacciato in marcatura, disastroso nei disimpegni. C'è una sua distrazione in tutti i gol realizzati dal Maiorca.

Il momento social