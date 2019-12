Martin Odegaard acquistato dal Manchester City! Ma è tutta una burla della Real Sociedad...

Martin Odegaard tornerà al Real Madrid? Questo è il grande tema degli ultimi mesi, considerando le prestazioni del norvegese nella squadra basca e la sua crescita nel campionato spagnolo (4 gol e 5 assist in 16 presenze) dopo qualche anno di difficoltà. Il classe ’98 sta maturando e diventa un giocatore davvero appetibile: Zidane lo rivorrà nella sua rosa? La Real Sociedad, però, è stanca di sentire questo tormentone e anticipa il pesce d’Aprile non volendo più sentir parlare di questa storia: Odegaard ceduto al Manchester City.

" La Real Sociedad ha raggiunto un accordo per la cessione del giocatore Martin Odegaard al Manchester City fino al termine della stagione. [Il comunicato della Rela Sociedad] "

Ma poi la precisazione...

" Siamo stati obbligati a prendere questa decisione per evitare la Tabarra che ci aspetta nei prossimi 6 mesi dagli organi di stampa. Che pace! "

Quindi, nonostante il momento no del Manchester City, niente operazione in entrata per la squadra di Guardiola, mentre Odegaard resterà a San Sebastián almeno fino a giugno per completare il suo apprendistato alla Real Sociedad. Poi il Real Madrid vedrà se riportarlo o meno sotto il proprio tetto.

Odegaard, il più giovane a debuttare con la maglia del Real Madrid

Dopotutto, il norvegese fa parte della storia dei blancos: il classe ’98 ha debuttato con la camiseta blanca all’età di 16 anni e 156 giorni, diventando così il più giovane di sempre a vestire la maglia del Real, battendo il record di Sebastián Losada che ha esordito a 17 anni e 6 giorni. Era subentrato a Cristiano Ronaldo, nella vittoria per 7-3 sul Getafe del 23 maggio 2015, con Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid.