Messi consiglia Neymar: "Torna al Barça, vinciamo la Champions e tra due anni prendi il mio posto"

Sono le parole con cui, secondo 'France Football', Leo Messi avrebbe provato a convincere Neymar a raggiungerlo di nuovo al Barcellona. La trattativa tra PSG e blaugrana è stata il tormentone dell'estate del calciomercato ma non si è alla fine concretizzata. E l'argentino ha dato il suo contributo 'corteggiando' il collega-amico fino all'ultimo. Lo stesso brasiliano, comunque, auspicava il ritorno al Camp Nou. Secondo la rivista francese, dopo la sfida in Champions tra Liverpool e Barcellona ad Anfield rimasta celebre per la 'remuntada' dei Reds, la 'Pulce' avrebbe chiamato al telefono Neymar:

" Solo insieme possiamo vincere la Champions League. Voglio che ritorni. Tra due anni me ne andrò e prenderai il mio posto "

Ma in casa PSG c'è chi ha spinto affinché il brasiliano restasse: su tutti, Kylian Mbappé.