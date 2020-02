Messi delizia con un altro assist: ecco il gol di Griezmann contro il Barcellona

Il Barcellona trova una vittoria importantissima e non scontata contro il Getafe, la terza forza del campionato spagnolo. Finisce 2-1 con reti di Griezmann e Sergi Roberto e nel primo gol c’è uno splendido assist di Messi che con un gran tocco riesce a superare l’intera difesa degli ospiti. L’argentino non segna da quattro partite consecutive nella Liga, ma ha trovato il suo 12° assist in campionato (il migliore in Spagna).

Nei 5 grandi campionati europei, davanti a Messi ci sono solo De Bruyne (16 assist con il Manchester City in Premier League) e Sancho (13 assist con il Borussia Dortmund in Bundesliga). Insieme a Messi c’è Di Maria (12 assist con il PSG in Ligue 1), mentre in Italia il migliore è Luis Alberto (11 assist con la Lazio).