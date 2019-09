Non c'è pace per Lionel Messi quest'anno. Alla prima partita da titolare in stagione dopo i 45 minuti disputati contro il Granada, il fuoriclasse argentino fresco di FIFA Best Player si è procurato un infortunio muscolare nell’infrasettimanale di Liga contro il Villarreal.

L’infortunio muscolare - risentimento all'adduttore della coscia sinistra - segue quello al piede che l’ha tenuto ai box nell’avvio di questa tribolatissima stagione sin qui; Lionel Messi rischia quindi di saltare la gara contro il Getafe ma soprattutto l’impegno di Champions League del Camp Nou contro l’Inter fissato il prossimo 2 ottobre contro l’Inter di Antonio Conte.

Dopo aver accusato una fitta all’adduttore in un primo momento Messi sembrava poter continuare la partita contro il Villarreal, ma nell’intervallo la Pulce ha dato forfait. Per scopo precauzionale? Nei prossimi giorni ne sapremo senz’altro di più...