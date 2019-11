Messi raggiunge Ronaldo per triplette segnate: 4-1 del Barcellona sul Celta Vigo

Se il Real Madrid ne fa 4 in casa dell’Eibar, il Barcellona non resta a guardare e supera il Celta Vigo per 4-1 con una tripletta, l’ennesima, di Lionel Messi. Blaugrana quindi in vetta della classifica, proprio insieme al Real Madrid, in un testa a testa che non si vedeva da diverse stagioni (il 18 dicembre ci sarà lo scontro diretto al Camp Nou). Protagonista della partita, ovviamente, Messi che ha realizzato la 52a tripletta personale, segnando ben due calci di punizione diretti. Nella Liga sono 34 le triplette trovate, raggiungendo in questa speciale classifica Cristiano Ronaldo...

Cronaca

Valverde deve subito togliere Semedo per infortunio, inserendo così Busquets a centrocampo, riportando Sergi Roberto sulla fascia sinistra. Arriva comunque il vantaggio per i blaugrana, che trovano l’1-0 grazie al rigore di Messi che spiazza il portiere dopo il mani in area di Aidoo sul cross di Ansu Fati. Il Celta Vigo torna comunque in partita, con il pareggio di Olaza con un fantastico calcio di punizione che supera ter Stegen. Messi resta impassibile e, qualche minuto più tardi, riporta avanti i catalani, proprio su calcio di punizione.

Lionel MessiGetty Images

Comincia il secondo tempo e viene concesso un nuovo calcio di punizione appena fuori dall’area di rigore: sul punto di battuta c’è Messi e l’argentino colpisce nuovamente Rubén Blanco, segnando il suo 52° gol in carriera su calcio di punizione e realizzando la sua 52a tripletta personale nella propria carriera (34a se contiamo solo le gare nella Liga). Nel finale c’è anche spazio anche per il ritorno in campo di Luis Suarez e per il 4-1 firmato da Busquets dal limite dell’area.

La statistica

34 - Messi raggiunge Ronaldo per numero di triplette segnate grazie al tris di gol piazzato al Celta Vigo. Parliamo, ovviamente, di triplette realizzate nella Liga.

Il Tweet

52 gol su calcio di punizione e 52 triplette (in tutte le competizioni)...

Tabellino

Barcellona-Celta Vigo 4-1

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo (23' Busquets), Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Sergi Roberto, F.de Jong, Arthur; Messi, Griezmann (73' L.Suárez), Ansu Fati (46' O.Dembélé). All. Ernesto Valverde

Celta Vigo (5-3-2): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, N.Araújo, Olaza, Juncà; Lobotka (76' Denis Suárez), Fran Beltrán, Pape Diop (81' G.Fernández); Iago Aspas, Pione Sisto (64' Brais Méndez). All. Óscar García

Marcatori: rig. 23', 45+1 e 48' Messi (B); 42' Olaza (C); 85' Busquets (B)

Arbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Ammoniti: 25' Umtiti, 40' Messi, 45' Fran Beltrán, 52' Sergi Roberto, 88' Busquets

Espulsi: nessuno