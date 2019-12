Messi spaziale: raggiunge quota 50 gol anche nel 2019, ci è riuscito 9 volte

Spaziale, infinito, "mostro", chiamatelo come volete, ma Lionel Messi fa segnare un 2019 da record, l'ennesimo di una carriera che non sembra voler finire mai. La Pulce argentina, con il gol realizzato all'Alaves - un sinistro dei suoi dal limite dell'area - raggiunge quota 50 reti nell'anno solare, un'impresa che gli è riuscita 9 volte nelle ultime 10 annate. Nel 2013 ne ha segnate "solo" 45...

Messi Pichichi

Messi si conferma anche l'attuale capocannoniere della Liga, davanti a tutti con 13 gol: un numero incredibile se consideriamo che la Pulce ha saltato la prima parte di stagione per infortunio. La sua prima partita è arrivata alla 5a giornata, nel 2-0 contro il Granada, ma per trovare la prima rete stagionale in campionato Leo ha dovuto attendere l'8° turno, nel 4-0 contro il Siviglia. Messi ha segnato le sue 13 reti in 11 partite disputate, distanziando Karim Benzema (12) e tenendosi a +3 sul suo compagno di squadra Suarez, con cui condivide anche la leadership negli assist (6 a testa).