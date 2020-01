Dopo giorni di fitte trattative, il giocatore riapproda nella Liga spagnola dopo la breve esperienza con l'Almeria nella stagione 2013-2014. La formula è quella del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che diventerà obbligo (a una cifra di 21 milioni di euro più 3 di bonus) in caso di qualificazione in Champions League degli andalusi. Decisiva la volontà del giocatore e il lavoro del ds ex Roma Monchi. L'ex Liverpool e Genoa vestirà la maglia numero 14: attualmente il Siviglia è terzo nella classifica di Liga e la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dei Campioni appare un traguardo più che mai alla portata.

Il comunicato

" L'AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo per la cessione del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre (Suso) al Siviglia FC con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Il Club desidera ringraziare Jesús per il suo impegno professionale nei confronti del e gli augura tutto il meglio per la sua futura carriera. "

L'annuncio del Siviglia

Il suo sostituto in rossonero si chiama Alexis Saelemaekers

In entrata, un talento di grande prospettiva, l'ala destra belga classe 1999 dell'Anderlecht Alexis Saelemaekers. Per lui, il club di Bruxelles ha rifiutato le offerte di Reims e Friburgo, quest'ultima di 7,5 milioni. Per Saelemaekers, nell'attuale Jupiler League, 16 presenze e 2 reti. Il Milan dovrà superare la soglia dei 10 milioni di euro. In ultima battuta, resta in caldo la pista Adnan Januzai della Real Sociedad, già cercato da Roma e Atalanta.

Alexis Saelemaekers, Anderlecht 2019-2020 (Imago)Imago