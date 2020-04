Muore a 71 anni Radomir Antic: vinse il Doblete con l'Atletico, ma allenò anche Real e Barça

" Piangiamo la scomparsa di uno dei nostri leggendari tecnici. Sarai sempre nei nostri cuori, riposa in pace. [Comunicato Atlético Madrid] "

Giornate di brutte notizie. Si è spento infatti Radomir Antic che è morto all'età di 71 anni. A ricordarlo è l'Atlético Madrid con il quale vinse la Liga e la Coppa del Re nella stessa stagione (1995-1996), ma il serbo è stato l'unico nella storia ad allenare tutte e tre le grandi di Spagna. Cominciò con il Real Madrid nel '91-'92, poi l'Atlético in tre occasioni (dal '95 al '98, poi nel '99 e una terza volta nel 2000) e, infine, il Barcellona quando sosituì van Gaal nel 2003.

Da allenatore, in patria, vinse anche due campionati serbi come vice al Partizan Belgrado, prima del suo approdo in Spagna nel '98 alla guida della Real Sociedad (dove aveva fatto anche il calciatore). In questo caso il coronavirus non c'entra nulla, con Antic che è morto a causa di una grave malattia con la quale combatteva da tempo.