Neymar-Barcellona: incontro in serata tra Abidal e Leonardo, il PSG chiede 250 milioni

Ci siamo! Nella serata, presso un albergo di Parigi, è previsto un incontro tra Leonardo (direttore sportivo del PSG) ed Éric Abidal (direttore sportivo del Barcellona), ovviamente per quanto riguarda il tema Neymar. Il ds francese proverà a limare le richieste - altissime - del PSG, anche se Leonardo ha avuto dall’alto pochi margini di manovra per imbastire questa trattativa: dal Qatar non vogliono fare sconti e Neymar dovrà costare al Barcellona più della cifra per la quale fu ceduto nell’estate del 2017 (222 milioni).

L’offerta del Barcellona: 100 milioni più due giocatori

Il Barça ha comunicato al PSG di non avere la cifra richiesta per far fronte al ritorno di Neymar, ma di poter piazzare due contropartite tecniche di lusso per abbassare notevolmente il prezzo di acquisto del brasiliano. Sul piatto, infatti, ci sono i cartellini di Rakitic (non più sicuro del posto dopo l’arrivo di de Jong) e di Coutinho, che il Barcellona acquistò per 145 milioni dal Liverpool (nel gennaio del 2018). Più ovviamente un conguaglio, da 100 milioni. Basteranno Rakitic+Coutinho+100 milioni per accontentare il PSG?

La richiesta del PSG: se ne può parlare solo per 250 milioni

Come detto, il PSG ci vuole guadagnarci rispetto a quando acquistò Neymar. Quel tipo di operazione portò alla guerra fredda tra i due club e non c’è grande voglia di andare a rinfozare una diretta concorrente per la vittoria della Champions League. Considerando però la volontà di Neymar di partire, il PSG è disposto a cedere il giocatore: solo per 250 milioni.