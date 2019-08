Neymar, il Real Madrid accelera: Blancos a Parigi per trattare col PSG

Il Real Madrid accelera per Neymar. Secondo il quotidiano spagnolo Marca un emissario delle merengues, la cui identità non viene rivelata, si sarebbe recato a Parigi per parlare direttamente con i dirigenti del Paris Saint Germain. La mossa del Real, secondo quanto rimbalza dai media francesi e in particolare da L'Equipe, appare strettamente legata al no del PSG a una prima offerta del Real di 100 milioni più James Rodriguez, Bale e Keylor Navas. Marca evidenzia che i parigini sarebbero disposti a inserire contropartite tecniche nell'operazione. Il nodo riguarda la formula del trasferimento di Neymar: il PSG rimane piuttosto freddo sull'ipotesi della cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Real comunque in pole, Barcellona staccato

Da casa Real, tuttavia, filtra un certo ottimismo in merito al buon esito dell'operazione. Marca sottolinea inoltre che a far pendere l'ago della bilancia dalla parte del Real Madrid ci siano anche i rapporti non proprio distesi tra il PSG e il Barcellona, deterioratisi proprio a seguito del trasferimento di Neymar nell'estate 2017 e peggiorati ulteriormente nel corso del tempo a seguito del mancato perfezionamento di diverse operazioni di mercato sull'asse Parigi-Catalogna (vedi i casi Verratti, Rabiot e Rakitic).