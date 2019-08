Neymar , alla fine, sta ottenendo quel che voleva. Niente riappacificazione, niente reintegro in rosa: il brasiliano si appresta a lasciare il PSG per far ritorno al Barcellona, a due anni di distanza dal rumoroso affare da 222 milioni che lo aveva portato in riva alla Senna. Una possibile super operazione da parte dei catalani, pronti a rifarsi con gli interessi dello scippo (milionario) subìto nell'estate del 2017 e a inserire l'ennesimo tassello di lusso in un attacco da sogno. Con un'inevitabile questione di fondo: chi farà spazio al nuovo arrivato?

MSN... più uno: la nuova stella Griezmann

Rispetto alla prima esperienza di Neymar al Barcellona (2013-2017) qualcosa è cambiato. Se ai tempi la MSN era un fatto assodato e intoccabile, oggi non è più così. Il campione brasiliano ritroverà gli altri sudamericani Leo Messi e Luis Suarez, assieme ai quali nel 2015 ha conquistato la Champions League di Berlino contro la Juventus aggiungendola a Liga e Coppa del Re, ma oggi tra loro c'è un quarto incomodo: Antoine Griezmann, il colpaccio strappato tra polemiche e minacce all'Atletico Madrid. Tre posti in attacco per quattro campioni. Come dire che, inevitabilmente, qualcuno dovrà accontentarsi di assistere alle partite dalla panchina un po' più spesso del solito.

Un Suarez di troppo: c'è aria di addio?

Detto che Messi è... Messi, ovvero il numero uno del pianeta, e che Griezmann è l'ultima stella da 120 milioni di euro appena aggiunta al firmamento barcelonista, si ragiona per esclusione: l'indiziato numero uno a uscire dalla formazione tipo è Luis Suarez. Non si discutono le qualità sopra la media del Pistolero, che però a gennaio compirà 33 anni ed è reduce da mesi complicati, tra qualche infortunio di troppo (l'ultimo, una lesione a un polpaccio, lo terrà lontano dai campi fino a metà settembre) e una condizione fisica vistosamente inadatta a un calciatore professionista, come si è notato anche in Copa America. Non è un caso che per lui siano sorti i primi mormorii relativi a un possibile addio in direzione MLS, dove il neonato Inter Miami di David Beckham starebbe pensando proprio a lui per entrare con il piede pesante nel calcio che conta.

Lo scenario: un tridente leggero

Contro il Betis, gara in cui il Barcellona ha prima sofferto e poi dilagato fino a vincere per 5-2, si è avuto un assaggio - con interpreti diversi - di quel che potrebbe essere il disegno tattico azulgrana in questa stagione. Griezmann ha agito nel ruolo di punta centrale, senza un centravanti di riferimento come all'Atletico, e se l'è cavata più che egregiamente, tanto da togliere le castagne dal fuoco al Barça con una doppietta provvidenziale. Con l'arrivo di Neymar, e il rientro di Messi dall'infortunio che lo sta tenendo ai box, il quadro potrebbe essere il seguente: i due mancini pronti a scambiarsi il posto con movimenti continui e il brasiliano maggiormente largo a sinistra. Con Suarez, come detto, escluso di lusso. Un tridente più leggero che, almeno inizialmente, dovrebbe costituire l'idea base di Valverde, senza dimenticare che le insidie di una stagione lunga e costellata da continui impegni infrasettimanali regaleranno opportunità a tutti.

All in Champions: con Neymar il Barcellona diventa la favorita

E in Europa, come cambieranno gli scenari con il ritorno di Neymar al Barcellona? Se nel 2017 si diceva che il trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan avrebbe "spostato gli equilibri" a favore dei rossoneri, in questo caso si può utilizzare il medesimo concetto. E con maggiori probabilità di riuscita rispetto a quanto accaduto con il centrale viterbese. Perché uno dei primi cinque giocatori del mondo lascia una squadra fortissima per approdare in un'altra squadra fortissima, ma - a differenza del PSG - dotata pure della giusta dose di esperienza internazionale. Barcellona squadra da battere in Champions League, dunque. Più dei parigini e, forse, più di Juventus e Real Madrid. Un vero e proprio all in, dopo le grandi delusioni di Roma e Liverpool. Europa avvisata.