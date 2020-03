In Spagna si resta così com'è. Dopo la decisione di giocare a porte chiuse i prossimi due turni, non è arrivata la sospensione dei campionati come invitava qualcuno (come fatto in Italia, Austria e Svizzera). O meglio, la Federcalcio spagnola ha deciso di sospendere tutto il calcio femminile spagnolo e tutte le partite dalla Segunda División B in giù del maschile (dalla Serie C spagnola in giù).

Restano in gioco, quindi, Liga Santander (la Prima divisione) e Liga SmartBank (la Seconda divisione) con le partite che si disputeranno regolarmente, a porte chiuse, fino alla pausa per le Nazionali. Intanto è stata rinviata la finale di Coppa di Spagna, che avrebbe visto opposte le due squadre basche, Real Sociedad e Athletic, il prossimo 18 aprile allo stadio Olímpico de la Cartuja di Siviglia.

" I giocatori, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale e tutti gli accompagnatori delle squadre di Prima Divisione e Seconda Divisione sono immuni? [Dani Carvajal a Sport] "

C'è polemica però. In molti, tra i professionisti, avrebbero voluto la sospensione dei campionati. Per un discorso di pubblico (giustamente molti sostengono che diventa inutile giocare senza il pubblico amico) e per un discorso di sicurezza, come quanto riferito da Dani Carvajal, terzino del Real Madrid. Nelle prossime ore, comunque, verrà effettuato un nuovo Consiglio straordinario, considerando che la maggior parte delle squadre della Liga ha chiesto alla Federazione di sospendere il campionato come fatto in Italia.