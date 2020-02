Pur senza incantare dal punto di vista della qualità del gioco, il Real Madrid batte 4-1 l'Osasuna e si porta momentaneamente a +6 sul Barcellona impegnato domenica sera a Siviglia sul campo del Betis. La squadra di Zidane si fa sorprendere in avvio, poi reagisce e dilaga infliggendo alla squadra di Arrasate una sconfitta eccessiva nel punteggio. Di Isco, Sergio Ramos, Lucas Vazquez e Jovic le firme sul successo dei Blancos che reagiscono così immediatamente al clamoroso ko in Coppa del Re contro la Real Sociedad.

Il momento social del match

Il Real Madrid ha una difesa di ferro: nella sua storia non aveva mai subito così pochi gol in Liga a questo punto della stagione.

Il tabellino

Osasuna-Real Madrid 1-4

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Valverde; Bale (71' Lucas Vazquez), Benzema (88' Jovic), Isco (82' Vinicius Junior). All.: Zidane.

Osasuna (4-5-1): Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Unai Garcia, Estupinan; Roberto Torres (77' Cardona), Brasanac, Moncayola (10' Merida), Inigo Perez; Arnaiz (61' Gallego); Ruben García. All.: Arrasate.

Gol: 14' Unai Garcia (O), 33' Isco (R), 38' Sergio Ramos (R), 84' Lucas Vazquez (R), 92' Jovic (R).

Assist: Ruben Garcia (O, 1-0), Casemiro (R, 1-2), Benzema (R, 1-3), Valverde (R, 1-4).

Ammoniti: Nacho Vidal, David Garcia (O), Carvajal, Sergio Ramos (R).

Note - Recupero 1'+3'.

La cronaca in 9 momenti chiave

4' COURTOIS SU RUBEN GARCIA! Ruben Garcia entra in area dalla destra, si accentra e spara con il destro a botta sicura. Bravissimo il portiere del Real a restare in piedi e a respingere con i pugni. Sul pallone si avventa Roberto Torres che calcia altissimo col sinistro.

14' GOL DELL'OSASUNA! UNAI GARCIA! Corner dalla sinistra di Ruben Garcia: pallone che spiove a centro area dove Unai Garcia anticipa Casemiro e di testa trafigge Courtois spedendo il pallone nell'angolino basso. Vantaggio meritatissimo dell'Osasuna.

33' PAREGGIO DEL REAL MADRID! ISCO! Traversone basso di Mendy dalla sinistra, dall'altra parte c'è Bale che anticipa Estupinan. Il pallone si impenna e Isco trafigge Herrera con un destro al volo.

38' GOL DEL REAL MADRID! SERGIO RAMOS! Sugli sviluppi di un corner dalla destra battuto da Modric, torre di Casemiro a centro area e colpo di testa vincente di Sergio Ramos che può insaccare senza problemi da due passi. Real avanti 2-1!

49' REAL VICINO AL 3-1! Gran palla di Modric a rimorchio per Benzema: destro di prima intenzione del francese murato da David Garcia. Sul pallone si avventa Modric che cade in piena area dopo un contatto con Estupinan, giudicato regolare dall'arbitro. Il VAR non interviene. Rimangono forti dubbi, il penalty sembrava esserci.

54' COSA SPRECA L'OSASUNA! Ruben Garcia può calciare col sinistro per quello che è una sorta di rigore in movimento dopo un traversone basso di Vidal dalla destra. Palla che finisce in corner dopo una deviazione di Casemiro.

84' 3-1 REAL MADRID! LUCAS VAZQUEZ! Modric orchestra un contropiede verticalizzando per Benzema. Il francese tocca lateralmente per Lucas Vazquez, destro di prima intenzione che Herrera tocca ma non trattiene.

92' 4-1 REAL MADRID! JOVIC! Sinistro al volo dell'attaccante, servito al bacio da Valverde. Pallone sotto la traversa e poker del Real Madrid. Punteggio forse troppo pesante per l'Osasuna.

93' TRAVERSA DELL'OSASUNA! Sinistro dalla distanza di Inigo Perez, Courtois è battuto ma viene salvato dal legno superiore.

L'esultanza dei giocatori del Real Madrid - Osasuna-Real Madrid Liga 2019-20Getty Images

Il migliore

Sergio RAMOS - Un muro dietro e solito fiuto per il gol: sua la rete che cambia l'inerzia della partita. Una rete che fa del difensore del Real Madrid l'unico giocatore capace di andare sempre a segno negli ultimi 17 anni solari (2004-2020).

Il peggiore

Nacho VIDAL - In costante difficoltà sulla sua corsia, nonostante un buon inizio di gara. Dalla sua parte il Real dilaga nel secondo tempo.