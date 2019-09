Piqué: "La clausola di Messi? Lo sapevo già che esisteva ma non sono preoccupato"

" Sapevo già che può liberarsi dal Barcellona alla fine di ogni stagione" "

Gerard Piqué non sembra essere molto turbato dalla rivelazione di “El Pais” sulla notizia riguardo alla clausola che potrebbe permettere a Messi di lasciare gratuitamente il Barcellona alla fine di ogni stagione. E in un’intervista a El Larguero, il centrale catalano non sembra spaventato di vedere la Pulce lasciare il Barça.

" Conosco l'impegno che mette per la maglia e non sono preoccupato. Si è guadagnato il diritto di decidere in merito al suo futuro" "

Piqué è anche tornato sull’estenuante trattativa Neymar che non è andata a buon fine:

" Si è creata una soap opera, ora bisogna girare la pagina. Il mercato che dura fino alla terza giornata de La Liga non ha senso "