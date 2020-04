Dopo le dichiarazioni sul futuro di Messi, il tecnico del Barça - Quique Setién - è stato contattato da altre testate, anche per capire la strategia del club catalano in vista del prossimo mercato. Sarà un mercato povero, dicono gli esperti del settore, ma il Barcellona sembra non voglia badare a spese tra Lautaro Martinez e Neymar.

Neymar è un obiettivo per il Barcellona?

" È un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. [Quique Setién al giornale El Larguero] "

Lautaro al Barcellona?

" Non penso al futuro, ma al presente anche perché al momento l’incertezza è più grande del solito. Chi sceglierei tra lui e Neymar? Entrambi perché sono ottimi calciatori. E Coutinho? È un grandissimo giocatore e mi è sempre piaciuto, però è presto per parlarne, è un giocatore di proprietà del Barça, vedremo "

Il Barcellona ha avuto tanti problemi societari in questa stagione

" Ho allenato tanti club con molti problemi, in club come il Barcellona questo è normale che tutto venga ingigantito. Spero che Bartomeu, il presidente che mi ha ingaggiato, resti con noi, parla con me e con i giocatori e io credo in lui "

Il Barcellona è ancora in corsa per il campionato e la Champions

" Mi piacerebbe tornare in campo, ma stiamo vivendo una situazione grave e se si riprenderà dovremo farlo nella massima sicurezza. Vogliamo giocare tutti, sarebbe triste farlo senza tifosi, ma credo sia necessario "

Se non si dovesse giocare, il Barcellona sarebbe campione

" Se non si torna a giocare è ovviamente la cosa più logica, come dare il titolo al Barça, ma non mi piacerebbe essere campione così e non festeggerei la Liga. La Champions? Ci sono 8 squadre che possono vincerla, ora non c’è più il Liverpool e può farcela chiunque, Messi la vuole vincere e anche giocando bene "