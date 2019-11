Real Madrid, allarme James Rodriguez: infortunio al ginocchio con la Colombia

Real Madrid in allarme per l'infortunio subito da James Rodríguez nell'ultimo allenamento con la Colombia. Lo rivela il quotidiano spagnolo Marca sul sito online. Il giocatore potrebbe aver subito una distorsione del legamento interno del ginocchio sinistro. Resta da verificare la gravità di questa possibile distorsione e verificare attraverso ulteriori test clinici se non ci siano danni all'articolazione.

James, recentemente indisponibile per un guaio muscolare, è dunque vittima di un nuovo infortunio, questa volta di maggiore entità. James sarà escluso dalla partita della Colombia contro il Perù. Lo staff medico colombiano ha informato subito il Real. Prima della seduta di allenamento l'allenatore della Colombia, Carlos Queiroz aveva chiarito in una conferenza stampa che il giocatore del Real Madrid era pronto per giocare. Poi lo stop in fase di allenamento. James non scende in campo dal 22 ottobre scorso, quando ha giocato gli ultimi minuti di Champions nella sfida tra il Real e il Galatasaray.