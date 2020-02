Sembrava una vittoria scontata, contro una squadra che sta lottando per non retrocedere. Il Celta Vigo, però, non vuole mollare e crede fortemente nella salvezza: dopo aver battuto nel finale il Siviglia, ecco un altro colpo negli ultimi minuti, andando a pareggiare in casa del Real Madrid. Un risultato che può essere importantissimo in chiave lotta per il titolo, con il Real che non riesce a mantenere il vantaggio di tre punti sul Barcellona, che rimonta a -1 dopo il successo sul Getafe (a due settimane dal Clasico). Partita super di Kroos, un po’ sottotono Hazard al rientro dopo l’infortunio. Alla fine pareggia Santi Mina su assist di Denis Suárez, entrati a partita in corso, a dimostrazione che il Celta non merita la classifica che occupa attualmente.

Tabellino

Real Madrid-Celta Vigo 2-2

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; F.Valverde, Casemiro, Kroos (81’ Modrić); Bale (84’ F.Mendy), Benzema, E.Hazard (73’ Vinicius Júnior). All. Zinédine Zidane

Celta Vigo (3-5-2): Rubén Blanco; Aidoo, Murillo, N.Araújo; K.Vázquez (55’ Pione Sisto), Rafinha Alcántara, Yokuslu, Bradaric (83’ Santi Mina), Olaza; Iago Aspas, Smolov (70’ Denis Suárez). All. Óscar García

Marcatori: 7’ Smolov (C); 52’ Kroos (R), 65’ rig. Sergio Ramos (R); 86’ Santi Mina (C)

Arbitro: Javier Alberola

Ammoniti: 57’ Olaza, 72’ Bale, 74’ Carvajal, 76’ Yokuslu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

7’ GOL DI SMOLOV - Vantaggio dei galiziani con il primo gol nella Liga per il russo Smolov, ben liberato dall’ottima verticalizzazione di Iago Aspas.

10’ OCCHIO A CASEMIRO - Kroos per Casemiro che si alza più in alto di tutti, ma non trova la porta con il suo colpo di testa.

19' BENZEMA SOLO IN AREA - Kroos riesce a pescare Benzema sul secondo palo, è solo, ma defilato e non trova la porta di Rubén Blanco.

44’ MIRACOLO DI COURTOIS - Aidoo di testa sul corner di Iago Aspas, ma Courtois si supera e manda ancora in calcio d'angolo.

49’ GOL ANNULLATO AL REAL - Bale serve Sergio Ramos che si inserisce sul secondo palo e col piattone batte Rubén Blancos: il capitano del Real Madrid era però in fuorigioco.

Kroos - Real Madrid-Celta Vigo - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

52’ PAREGGIO DI KROOS - Benzema aspetta il movimento di Marcelo, cross del brasiliano per Kroos che col mancino trova lo specchio e firma il gol del pareggio.

65’ GOL DI SERGIO RAMOS - Il Real Madrid riesce a ribaltarla con il gol su rigore di Sergio Ramos. Regalo di Rubén Blanco che aveva messo a terra Hazard, nonostante il pallone fosse praticamente finito fuori.

86’ GOL DI SANTI MINA - I due neo entrati del Celta confezionano il gol del pareggio: Denis Suárez con la verticalizzazione per Santi Mina, che taglia dietro ai difensori e batte Courtois per il 2-2.

88’ BENZEMA MANCA IL 3-2 - Gran palla per segnare subito il gol del 3-2: Benzema stoppa e tira da due metri, ma calcia alto sopra la traversa.

Santi Mina - Real Madrid-Celta Vigo - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il Tweet

Sicuramente il momento social della partita. Zidane messo giù da Aidoo...

Il migliore

Toni KROOS - Fin quando è stato in campo, il risultato era in cassaforte. È stato proprio lui a riportare il Real Madrid in partita con il gol del pareggio: uscito lui, ecco che è tornata in campo la disorganizzazione, favorendo il ritorno del Celta.

Il peggiore

Rubén BLANCO - Pochissimi interventi per tutta la partita, ma un errore che poteva costare carissimo. Quello del rigore. Ha messo giù Hazard, regalando il penalty, peccato che il belga aveva praticamente perso palla.