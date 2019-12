In attesa del Clásico del 18 dicembre, il Real Madrid va: batte l'Espanyol per 2-0 e lancia un guanto di sfida al Barcellona, impegnato questa sera in casa contro il Maiorca. Senza più di un titolare o potenziale tale – Modric inizialmente in panca, Hazard, Marcelo e Bale infortunati – la formazione di Zidane ha la meglio sulla penultima di Liga, pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere. Bastano un gol di Varane nel primo tempo e uno nel finale di Benzema per conquistare l'ennesima vittoria, la quarta di fila in Liga. Onorevole l'Espanyol, che viene salvato più volte da Diego Lopez e tiene la gara in bilico fino a una decina di minuti dal termine, ma a sorridere è il Real. Tocca ora al Barça rispondere per rimanere a contatto in vetta. In attesa, tra 11 giorni, della sfida delle sfide.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos (71' Modric); Rodrygo (85' Brahim Diaz), Benzema, Vinicius Junior (85' Eder Miiltão). All. Zidane

Espanyol (3-5-2): Diego Lopez; David Lopez; Espinosa, Calero; Victor Gomez, Darder, Roca, Granero (73' Pol Lozano), Didac Vilà; Calleri (83' Melendo), Wu Lei (65' Victor Campuzano). All. Machin

Arbitro: Santiago Jaime Latre

Gol: 37' Varane, 79' Benzema

Assist: Benzema (R, 1-0), Valverde (R, 2-0)

Ammoniti: Granero, Vinicius Junior, Calero, Mendy, Valverde, Darder

Note: espulso Mendy all'83'

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – Prima occasione per il Real: Vinicius Junior accelera e sterza, Diego Lopez respinge il suo destro e Kroos, dal limite, calcia a lato.

27' – Cross a rientrare di Calleri e colpo di testa di Granero smanacciato da Courtois. Prima chance anche per l'Espanyol.

27' – Sul ribaltamento di fronte, Vinicius Junior scappa ancora in area e incrocia aprendo il destro, ma Diego Lopez si salva ancora con un piede.

37' – Valverde spara da fuori, obbligando il solito Diego Lopez a un gran riflesso per alzare il suo destro sopra la traversa.

37' – GOL DEL REAL MADRID. Azione palla al piede al limite dei Blancos e sinistro vincente da due passi di Varane, servito dal connazionale Benzema. 1-0.

43' – Diego Lopez evita il raddoppio sempre su un sinistro ravvicinato di Vinicius Junior, lanciato in contropiede da Benzema.

53' – Benzema viene lanciato in contropiede davanti a Diego Lopez, che col corpo respinge il sinistro ravvicinato del francese. Altra palla gol per il Real.

71' – Il solito Vinicius Junior penetra in area da sinistra e tocca per Benzema, il cui tiro mancino ravvicinato termina sul fondo.

79' – GOL DEL REAL MADRID. Tocco all'indietro di Valverde e destro vincente da pochi passi di Benzema, che questa volta buca Diego Lopez. 2-0.

Karim Benzema of Real Madrid celebrates after scoring his team's second goal during the Liga match against Espanyol at Estadio Santiago Bernabeu on December 07, 2019Getty Images

83' - ESPULSO MENDY. Brutto intervento su Campuzano, secondo giallo e rosso per l'ex terzino del Lione. Real in 10 per gli ultimi 7 minuti più recupero.

Il migliore

Benzema. Complessivamente non è una prestazione da lustrarsi gli occhi, ma il suo impatto sul risultato è evidente: un assist al bacio, un gol. Più altri servizi per i compagni e una costante propensione verso la porta avversaria.

Il peggiore

Wu Lei. Si vede pochissimo e non si crea mai l'occasione per far male. Viene ben contenuto da Ramos e Varane.

Il momento social del match

Vi ricordate di loro? Nell'Espanyol hanno giocato anche gli ex rossoneri Diego Lopez (protagonista di una gran partita) e Didac Vilà...