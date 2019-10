Bellissimo per 61 minuti, in totale confusione per un quarto d'ora e di nuovo reattivo nel finale. Il Real Madrid batte 4-2 il Granada al termine di una partita pazza e tenta la prima mini-fuga stagionale portandosi momentaneamente a +4 sulle più immediate inseguitrici. Tante le note positive per Zidane, dal primo gol di Hazard alla perla di Modric, da Benzema che non smette di segnare a un Valverde molto propositivo ed efficace in mezzo al campo. Tra le note stonate la prova di Areola (imperdonabile il suo errore che ridà coraggio al Granada) e i soliti incomprensibili blackout.

Il tabellino

Real Madrid-Granada 4-2

Real Madrid (4-3-3): Areola; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Valverde, Casemiro, Kroos (34' Kroos); Bale (83' James Rodriguez), Benzema, Hazard (69' Isco). All.: Zidane.

Granada (4-3-3): Rui Silva; Diaz, Domingos Duarte, Sanchez, Neva; Azeez (51' Vadillo), Montoro (6' Gonalons), Herrera; Puertas, Soldado (64' Carlos Fernandez), Machis. All.: Martinez.

Arbitro: Santiago Jaime Latre di Huesca.

Gol: 2' Benzema (R), 46' pt. Hazard (R), 61' Modric (R), 69' rig. Machis (G), 77' Domingos Duarte (G), 92' James Rodriguez (R).

Assist: Bale (R, 1-0), Valverde (R, 2-0), Hazard (R, 3-0), Victor Diaz (G, 3-2), Odriozola (R, 4-2).

Ammoniti: Casemiro, Carvajal, Areola, James Rodriguez (R), Sanchez, Soldado, Herrera, Domingos Duarte (G).

Note - Recupero 2'+3'.

Il momento social del match

La cronaca in 9 momenti chiave

2' GOL DEL REAL MADRID! BENZEMA! Fantastica apertura di esterno sinistro di Bale dal limite dell'area: pallone filtrante per Benzema che, tutto solo davanti a Rui Silva, lo trafigge con un sinistro di prima intenzione.

16' REAL MADRID A UN PASSO DAL 2-0! Palla perfetta di Benzema che dal limite pesca Valverde tutto solo in area di rigore: colpo di testa del centrocampista, Rui Silva si salva bloccando in tuffo. Poteva fare decisamente meglio Valverde in questa circostanza.

26' MIRACOLO DI RUI SILVA! Azione in velocità del Real Madrid: Kroos mette Carvajal solo davanti al portiere, conclusione con il destro a colpo sicuro e grande intervento del portiere del Granada che si salva con un piede mettendo in calcio d'angolo.

46' pt. 2-0 DEL REAL MADRID! HAZARD! Valverde recupera un pallone con grande caparbietà sulla trequarti in posizione centrale e serve in profondità Hazard: pallonetto del belga, pallone in fondo al sacco e niente da fare per Rui Silva. Primo gol di Hazard con la maglia delle merengues.

61' 3-0 REAL MADRID! CAPOLAVORO DI MODRIC! Hazard lavora un buon pallone sulla sinistra, si accentra e scarica per il croato che, dai 20 metri, lascia partire un destro imprendibile che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Rui Silva vola ma non può arrivarci.

69' GOL DEL GRANADA! MACHIS! Clamoroso svarione di Areola che, tutto solo, si addormenta in disimpegno, si fa soffiare il pallone da Carlos Fernandez e lo stende. Incredibile davvero l'errore del portiere del Real Madrid. Dal dischetto trasformazione impeccabile del venezuelano che manda il pallone nell'angolino a mezza altezza, Areola intuisce ma non può arrivarci.

77' GOL DEL GRANADA! 3-2! Corner dalla destra di Vadillo, spizzata di Victor Diaz e deviazione vincente da due passi di Domingos Duarte. Partita incredibilmente riaperta al Bernabeu!

86' MIRACOLOSO RUI SILVA! Ripartenza perfetta del Real Madrid: Odriozola mette un traversone basso sul secondo palo per Benzema, destro a colpo sicuro del francese e strepitoso intervento del portiere del Granada che si salva in corner.

91' 4-2 REAL! LA CHIUDE JAMES RODRIGUEZ! Contropiede in campo aperto del Real: Odriozola vola sulla destra e mette un traversone basso a rimorchio a centro area: destro di prima intenzione di James e Rui Silva è spiazzato. Partita chiusa al Bernabeu.

Eden HazardGetty Images

Il migliore

Karim BENZEMA - L'attaccante francese sblocca il risultato dopo 2 minuti con una zampata delle sue e gioca un primo tempo da 10 in pagella. Nella ripresa cala vistosamente salvo sfiorare la doppietta nel finale, sventata solo da un miracolo di Rui Silva. É in stato di grazia.

Il peggiore

Alphonse AREOLA - Goffo e imperdonabile l'errore in disimpegno che regala il rigore al Granada: è questo l'episodio che fa svoltare il match rendendolo tremendamente complicato per il Real Madrid. Non sfrutta l'occasione concessagli da Zidane.