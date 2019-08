Real Madrid, infortunio per Eden Hazard: probabile stop di un mese

Eden Hazard dovrà rimandare il suo debutto in Liga con il Real Madrid. L'attaccante belga si è infortunato a una coscia dopo aver preso parte all'allenamento di oggi in vista della sfida di sabato a Vigo contro il Celta. Lo ha riferito il club spagnolo. "Gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo anteriore della coscia sinistra", ha fatto sapere il Real sul suo sito web, senza specificare quanto il calciatore dovrà restare a riposo. Secondo il sito web del quotidiano AS, Hazard potrebbe non essere disponibile per tre o quattro settimane.

Questa durata, se confermata, priverà l'attaccante belga del suo atteso debutto al Santiago Bernabeu con la maglia delle merengue, che avrebbe dovuto avvenire sabato 24 agosto contro il Valladolid. Hazard potrebbe anche non essere disponibile la settimana successiva per l'incontro con il Villarreal e dunque si ipotizza un suo rientro non prima del 14 settembre per la sfida con il Levante. Per il tecnico Zinedine Zidane questo è un duro colpo dovendo rinunciare a schierare per la primissima fase della stagione l'acquisto più importante.