Tutti i campionati stanno provando a stringere accordi sul taglio degli stipendi. In Italia e in Inghilerra c'è quello del 30%, anche se non tutti hanno aderito, in Francia l'ozpione è addirittura di tagliare il 50% degli stipendi di calciatori, allenatori e collaboratori.

In Spagna c'è la stessa situazione, ma i capitani delle squadre hanno chiesto che non si applichi più dell'8-10%, nonostante il Barcellona abbia deciso invece di decurtarsi il 70% dei propri ingaggi. La situazione è ancora in divenire. Ha parlato però Toni Kroos, ormai, uno dei veterani del Real Madrid. Secondo il centrocampista tedesco, è totalmente inutile applicare questo tipo di tagli.

La riduzione dell'ingaggio è come fare una donazione inutile o un regalo al club. Secondo me lo stipendio non deve essere tagliato, è giusto aiutare chi ha bisogno e ci sono tante situazioni nelle quali è necessario dare una mano. [Toni Kroos a SWR Sport]

Il tedesco è anche realista. Il calcio non sarà più lo stesso

Molti club risentiranno dell'assenza di entrate già pianificate, ma tutto dipende da quanto durerà il periodo di stop forzato. Se si torna a giocare a maggio si troveranno le giuste soluzioni, ma se si rimarrà fermi a lungo allora le cose cambieranno e il calcio non sarà come lo conosciamo. Ci saranno problemi importanti e altri meno, magari certe cifre estreme che ci sono state negli ultimi anni non ci saranno più