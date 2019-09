I talentini brasiliani Junior Vinicius e Rodrygo (in staffetta) regalano a un Real Madrid rivoltato da turnover la vittoria per 2-0 contro l'Osasuna, al primo stop stagionale. Non solo, Blancos primi in solitaria (a 14 punti) dopo il mezzo passo falso dell'Athletic Bilbao col Leganés. I presupposti migliori per avvicinarsi al derby con l'Atletico, in programma nel weekend. Oltre a Vinicius, va detto, si era sbloccato anche Luka Jovic, che dopo tre clamorose occasioni mancate, era andato a segno al 58' su filtrante di Lucas Vazquez. Tuttavia, il gol è stato beffardamente annullato per una punta del piede in fuorigioco da parte dell'ex Eintracht Francoforte, la cui sfortuna alla Casa Blanca, sembra non avere fine.

Il tabellino

REAL MADRID-OSASUNA 2-0

Real Madrid (4-3-3): Aréola; Odriozola, Eder Militão, Sergio Ramos, Nacho; Valverde (82' James Rodriguez), Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Jovic, Junior Vinicius (71' Rodrygo). All.: Zidane.

Osasuna (4-3-3): Martinez; Navas, Roncaglia, Lillo, Estupiñan; Moncayola, Garcia, Merida; Cardona (66' Avila), Llamas (65' Villar), Ibañez (71' Roberto Torres). All.: Arraste.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz di Valencia.

Gol: 36' Junior Vinicius (R), 72' Rodrygo).

Assist: Kroos (R, 1-0), Casemiro (R 2-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Eder Militão, Lillo, Nacho, Avila.

Seguono aggiornamenti...