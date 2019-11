Il decimo sigillo in campionato del solito” Benzema, sempre più Pichichi della Liga. Due assist e un gol del Pallone d’oro, Luka Modric, in netta fase di crescita dopo l’infortunio. Il ritorno del figliol prodigo Gareth Bale dopo un mese di assenza, tra fischi per lo striscione provocatorio esposto in settimana (Galles-golf-Madrid. In quest'ordine) e numeri da campione. La serata del Bernabeu inizia con una follia di Sergio Ramos, ma termina con la festa dei Blancos che ritrovano gli acerrimi rivali blaugrana in vetta alla Liga, in attesa del Clasico del prossimo 18 dicembre.

Karim Benzema esulta per il gol dell'1-1 contro la Real SociedadGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

2’ VANTAGGIO DELLA REAL SOCIEDAD - Erroraccio di Sergio Ramos in un retropassaggio a Cortouis, ne approfitta Willian Josè che intercetta il pallone, dribbla il portiere e appoggia in porta. Inizio shock per i Galacticos

14’ MIRACOLO DI CORTOUIS SU WILLIAM JOSE'! Dopo una percussione sulla sinistra di Oyarzabal, l'autore dell'1-0 si ritrova a tu per tu con il portiere belga che salva tutto mettendoci il corpo. Madrid in grande difficoltà

37’ PAREGGIO DEL REAL MADRID – Ci pensa Benzema: chi se non il capocannoniere della Liga? Modric pennella un traversone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il francese si inserisce e incorna in porta addirittura di spalla. Sesto gol nelle ultime quattro partite: un mostro

48’ RADDOPPIO DEL REAL MADRID - Modric aggancia in area e serve a rimorchio Valverde: l'uruguagio calcia al volo di prima intenzione e trova la fortunosa deviazione di Oyarzabal che beffa Remiro. Rimonta blanca completata

74’ TRIS DEL REAL MADRID - Azione corale degli uomini di Zidane con Bale che mette dentro dalla destra per la testa di Benzema: la sponda del francese a rimorchio trova Modric che al volo infila Remiro nell'angolino. Partita (e primo posto) in ghiaccio per i Blancos

Il momento social del match

Il tabellino

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD X-X (primo tempo 1-1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric (dall’82’ Isco), Casemiro, Valverde (dal 75’ Kroos), Rodrygo (dal 60’ Bale), Benzema, Hazard. All. Zidane

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro, Zaldua, Elustondo, Llorente, Monreal, Odegaard, Zubeldia, Merino, Portu (dal 73’ Januzay), Willian Josè, Oyarzabal (dall’80’ Isak). All. Alguacil



Arbitro: J. Manzano

Gol: 2’ Willian Josè, 37’ Benzema, 48’ Valverde, 74’ Modric



Assist: Modric (x2), Benzema



Ammoniti: Sergio Ramos, Zaldua