Vittoria monstre per il Real Madrid di Zinedine Zidane al Bernabeu contro il Siviglia dell'ex (giocatore e allenatore) Julen Lopetegui: con formazione fortemente rimaneggiata causa infortuni i Merengues reggono l'urto degli andalusi - mostrando di saper soffrire a tratti della partita - e archiviano la pratica grazie alla doppietta di un sontuoso Casemiro; tra i due gol del brasiliano l'ininfluente rete di un Luuk de Jong sempre sul pezzo. Var protagonista nella capitale spagnola in due occasioni con entrambe le squadre a protestare per circostanze oggettivamente dubbie. Super segnale, dunque, del Madrid in ottica titolo, in attesa dell'esito della prima di Quique Setien al Camp Nou contro il Granada; intanto la banda Zidane si è portata sul +3 domando la terza forza del campionato spagnolo.

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 6, Varane 6,5, Militao 7, Marcelo 6 (72’ Mendy 6); Kroos 6, Casemiro 8, Modric 7; Lucas Vazquez 6,5, Jovic 6,5 (61’ Benzema 5,5), Rodrygo 5,5 (62’ Vinicius 7). All.:Zidane 6,5

Siviglia (4-3-3): Vaclik 6,5; Navas 6,5, Diego Carlos 5,5, Koundé 5, Reguilon 6; Banega 5,5 (80’ Lopes sv), Fernando 6, Gudelj 5; Franco Vazquez 5,5 (75’ Oliver Torres sv), de Jong 7, Munir 6 (67’ Nesyri 5,5). All: Lopetegui 6

Gol: 57’, 69’ Casemiro; 64’ de Jong

Ammoniti: Modric, Carvajal, Casemiro; Banega

La cronaca in 9 punti chiave

Minuto 13: VACLIK SENZA PROBLEMI! Comodo su bordata di KROOS! Bene Modric ad apparecchiare il destro del tedesco!!

Minuto 27: CI PROVA CASEMIRO!!! CERCA IL SETTE!! Interno a spiovere che si perde sul fondo!

Minuto 29: ANNULLATO UN GOL A DE JONG!!! Inzuccata di testa su corner di BANEGA!!! Ma il Real protesta per un presunto fallo di Gudelj su Militao! GOL ANNULLATO PER BLOCCO DI GUDELJ! Episodio dubbio! VAR PROTAGONISTA!

Minuto 57: GOOOL!! CASEMIRO!!! Scavetto che beffa VACLIK!! FANTASTICO!! Su assist di tacco di Jovic!!! 1-0!!

Minuto 65: GOOL!! de JONG!!! 1-1!! Sinistro in buca d'angolo!!!! Appena dentro l'area di rigore!! Stavolta è buono!! L'arbitro concede il vantaggio dopo il fallo subito da Munir al limite! Dubbi per un tocco di gomito dell'ex Barça...

Minuto 70: GOOOOL!! CASEMIRO!! 2-1 REAL!! Libero di insaccare di testa, tutto solo, su cross di Lucas Vazquez!!!

Minuto 85: MILITAO!! SALVA IL REAL MADRID!! Navas era fuggito via sulla destra!

Minuto 87: VACLIK!!! Miracolo su Kroos, assistito da un supersonico Vinicius!!!

Minuto 90: NESYRI!! Sinistro a lato.... ERA TUTTO SOLO!!!! Si era bevuto MILITAO!!! CHE OCCASIONE PER IL SIVIGLIA!!!!

Il momento social

Il Migliore

CASEMIRO, eroe del giorno in casa Merengues: scavino a tu per tu con Vaclik e inzuccata chirurgica, come un bomber vero. Contrasta e ricama: risorsa d'inestimabile valore per Zidane.

Il Peggiore

Nemanja GUDELJ, perchè è svagato dietro su entrambi i gol e perchè vanifica la rete di De Jong nel primo tempo con un blocco irregolare... Giornataccia per l'ex Ajax!