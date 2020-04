Real Madrid, ufficiale l'accordo per il taglio degli stipendi tra 10% e 20%

Anche Il Real Madrid compie un passo importante per far fronte all’emergenza Coronavirus: ufficiale il taglio degli stipendi anche per quel che concerne la "Casa Blanca". L'accordo vale sia per la squadra di calcio che per quella di pallacanestro.

Il comunicato

" I giocatori e gli allenatori delle prime squadre di calcio e pallacanestro del Real Madrid, guidate dai loro capitani, insieme ai dirigenti delle diverse direzioni del club hanno volontariamente deciso di abbassare la propria remunerazione per quest’anno tra il 10% e il 20% , a seconda delle circostanze che potrebbero influire sulla chiusura di questa stagione sportiva 2019-2020. Questa decisione, adottata da giocatori, allenatori e dipendenti, evita misure traumatiche che colpiscono il resto dei lavoratori, oltre a contribuire agli obiettivi economici dell’entità in vista della diminuzione del reddito che subisce in questi mesi a causa della sospensione delle competizioni e la paralisi di gran parte delle sue attività commerciali "