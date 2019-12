Si ferma la corsa del Barcellona che, reduce da una striscia di 6 successi di fila tra Liga e Champions League, non va oltre il 2-2 contro la Real Sociedad all'Anoeta, al termine di una partita bellissima e ricca di colpi di scena ed errori individuali. Ai blaugrana non bastano i gol di Griezmann e Suarez. La squadra di Imanol Alguacil merita ampiamente il pareggio e conferma di essere una delle squadre rivelazioni di questa prima parte di stagione. Messi e compagni salgono a +1 sul Real Madrid che, vincendo domenica a Valencia, potrebbe presentarsi da capolista al Clasico in programma mercoledì sera al Camp Nou.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Real Sociedad-Barcellona 2-2

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Zaldua, Llorente, Guevara, Monreal; Zubeldia; Portu (59' Januzaj), Odegaard, Merino, Oyarzabal (85' Barrenetxea); Isak (66' Willian José). All.: Imanol.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (74' Semedo); Rakitic (79' Vidal), Busquets (73' Alena), De Jong; Messi, Suarez, Griezmann. All.: Valverde.

Arbitro: Javier Alberola Rojas.

Gol: 12' rig. Oyarzabal (R), 38' Griezmann (B), 49' Suarez (B), 62' Isak (R).

Assist: Suarez (B, 1-1), Messi (B, 1-2).

Ammoniti: Suarez (B).

Note - Recupero 1'+3'.