Rubiales, presidente Federcalcio spagnola: "Non si può giocare ogni 48 ore. Champions? Final Four"

Anche in Spagna il campionato è rinviato a data da destinarsi e non potrebbe essere altrimenti, considerando la situazione sanitaria del Paese che ha anche superato l'Italia per numero di contagi da coronavirus. Si pensa però al ritorno e, soprattutto, a come tornare. La Lega Calcio spagnola ha infatti stilato un piano e lo ha passato alla Federcalcio, ma i vertici della Federazione sono titubanti rispetto ai ritmi che i giocatori dovranno tenere per recuperare tutte le partite.

" Uno dei punti messo nero su bianco dalla Liga è di aver chiesto di giocare ogni 48 ore. Lo hanno chiesto anche al Sindacato dei giocatori, informando che sarebbero stati flessibili nel cercare la formula corretta. Da ex giocatore, dico, che siamo un po' titubanti riguardo al ritmo. Non si può giocare ogni 48 ore. [Luis Rubiales, Presidente della Federcalcio spagnola a Sport] "

Ci sono altre soluzioni?

" Certo, tutte le giornate dovranno essere recuperate. Stiamo studiando diverse soluzioni. La priorità è terminare i campionati e stiamo vagliando le date per recuperare e comprimere le giornate in modo che le squadre possano recuperare tutto. Non escludo nessuna opzione, si può giocare a porte aperte o chiuse, purché sia garantita la salute pubblica. In Spagna la situazione è molto complicata, siamo in uno stato di allarme, dobbiamo essere molto disciplinati e dare l’esempio. Fino a quando il Governo non ci dirà di riprendere non lo faremo "

E prima di cominciare a giocare, bisognerà allenarsi

" Si parla di una preseason di circa tre settimane. Anche qui c'è qualcosa che non torna, perché solitamente ci si prepara quattro settimane prima dell'inizio di una stagione "

E la squadre che fanno Champions ed Europa League?

" La priorità è finire i campionati e poi ci saranno le date per recuperare anche quelle partite. La cancellazione non è stata considerata in questo momento e nessuna opzione è esclusa, comprese le Final Four, perché ci sono sempre meno date, tutto viene compresso e devi metterci un po' di fantasia "

Intanto, informa Marca, i capitani delle squadre della Liga stanno ragionendo sul tema delle riduzione degli ingaggi. Il Barcellona ha già deciso la decurtazione del 70% dei propri stipendi (con lo stesso Barça che però dice che non basta), ma cosa faranno gli altri club? C'è una proposta della Lega Calcio, ma i giocatori in accordo con il Sindacato chiedono che la riduzione non sia superiore dell'8-10%.