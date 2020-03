Sergi Roberto, Asensio e gli altri, è partita la Liga Challenge: il campionato si gioca in rete

Un po' di noia e un po' nostalgia del calcio giocato. Anche un po' di paura per quello che sta succedendo in queste ore. Ecco che i giocatori della Liga hanno deciso di sfidarsi in un campionato virtuale per passare un po' il tempo e per animare i tifosi in rete attraverso Twitch, con tanto di telecronaca in diretta. Tutte le squadre della Liga hanno dato il loro consenso, portando un loro giocatore a rappresentare i propri colori. Al Real Madrid hanno dovuto fare addirittura le 'primarie' in quanto volevano partecipare il portiere Courtois, Nacho Fernández e Asensio, con la 'vittoria' del maiorchino.

Tutto è partito da Siviglia-Betis

L'idea di questo campionato? Tutto è partito la settimana scorsa con il derby, che non si è giocato, tra Siviglia e Betis. Sergio Reguilón e Borja Iglesias, uno del Siviglia l'altro del Betis, hanno però voluto dare vita a un derby in rete con il gioco di FIFA 20. Il tutto in diretta su Twitch con telecronaca di Ibai Llanos, noto nell'ambiente di Twitch, oltre ad essere un giornalista. Tra colleghi e tanti appassionati, sono stati sorprendenti i numeri di visualizzazione del match in rete, tanto da istituire poi un campionato

Il campionato c'è: hanno risposto tutte e 20 le squadre della Liga

Neanche una settimana dopo, ecco il campionato in rete della Liga. #LaLigaSantanderChallenge così chiamato. Tutte e 20 le squadre hanno detto di sì, mandando ognuna un proprio giocatore. Januzaj per la Real Sociedad, Marcos Llorente per l'Atlético Madrid, Asensio per il Real Madrid, Sergi Roberto per il Barcellona, Borja Iglesias per il Betis, Sergio Reguilón per il Siviglia, Lucas Pérez per l'Alavés e tanti altri.

Le ultime 6 squadre della Liga si sono affrontate nei turni preliminari, poi le altre 13 (più le 3 qualificate) sono pronte per gli ottavi di finale che si disputeranno oggi sabato 21 marzo, fino alla finalissima di domenica sera. A passare il turno sono state Leganés (Ruibal), Alavés (Lucas Pérez) e l'Eibar (Expósito) che hanno trovato il pass per gli ottavi. Real Madrid-Barcellona? Si potrà vedere in semifinale...

Il tabellone degli ottavi

-OSASUNA (Rubén García) - LEGANES (Aitor Ruibal)

-SIVIGLIA (Sergio Reguilón) - ATHLETIC (Gorka Guruzeta)

-LEVANTE (Carlos Clerc) - ALAVES (Lucas Pérez)

-REAL SOCIEDAD (Adnan Januzaj) - ATLETICO MADRID (Marcos Llorente)

-BARCELLONA (Sergi Roberto) - EIBAR (Edu Expósito)

-GETAFE (Jason) - BETIS (Borja Iglesias)

-VILLARREAL (Manu Morlanes) - VALENCIA (Carlos Soler)

-GRANADA (Antonio Martínez) - REAL MADRID (Marco Asensio)