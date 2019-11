Nulla di fatto per Siviglia e Atletico Madrid, che non approfittano del tracollo del Barcellona per balzare in testa alla classifica della Liga. Al Sanchez Pizjuan finisce 1-1: al colpo di testa di Vazquez al 28', risponde Morata nella ripresa. Per Diego Costa, invece, una rete annullata e un rigore respinto da Vaclik. Sia andalusi che colchoneros restano a -1 dai blaugrana passano a quota 21, stesso punteggio del Real Madrid, impegnato questa sera al Bérnabeu contro il Betis.

Jorge Resurreccion 'Koke' of Club Atletico de Madrid reacts during the Liga match between Sevilla FC and Club Atletico de Madrid at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on November 02, 2019 in Seville, Spain.Getty Images

Il tabellino

SIVIGLIA-ATLETICO MADRID 1-1

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Banega (86' Pozo), Gudelj, Vazquez; Ocampos, de Jong (78' Chicharito Hernandez), Oliver Torres (57' Jordan). All.: Lopetegui.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier (46' Arias), Hermoso, Felipe, Renan Lodi (78' Herrera); Koke, Saul, Thomas Partey, Lemar (46' Diego Costa); Correa, Morata. All.: Simeone.

Arbitro: José Luis Gonzalez Gonzalez di Ponferrada.

Gol: 28' Vazquez (S), 60' Morata (A).

Assist: Banega (S, 1-0), Arias (A, 1-1).

Note - Recupero: 0+4. Al 72' Vaclik (S) para un calcio di rigore a Diego Costa (A). Ammoniti: Renan Lodi, Thomas Partey, Vazquez, Oliver Torres, Jordan, Correa, Gudelj.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

6' - CORREA! Colpo di testa di fuori misura su cross proveniente dalla mancina.

28' - GOL DEL SIVIGLIA CON FRANCO VAZQUEZ! L'ex Palermo, di testa, piega le mani di Oblak sulla punizione dalla destra di Banega: 1-0 per gli andalusi!

Siviglia-Atletico Madrid, Liga 2019-2020: esultanza Siviglia dopo l'1-0 di Franco Vazquez (Getty Images)Getty Images

33' - OLIVER TORRES! Sinistro interessante dalla distanza: palla che si alza ed esce dall'orbita dello specchio.

53' - CORREA CALCIA A BOTTA SICURA COL MANCINO! La retroguardia del Siviglia spiazza a pochi metri dalla porta e a Vaclik battuto.

56' - GOL ANNULLATO A DIEGO COSTA DELL'ATLETICO MADRID! Colpo di testa vincente del neoentrato, la cui torre velenosa non lascia spazio a Vaclik su cross dalla destra di Correa, giunto però da posizione di offside segnalato dal VAR.

60' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON MORATA! L'ex Juve e Real svetta da pochi passi su assist dalla destra di Arias. Questa volta è tutto regolare 2-2.

MorataGetty Images

72' - VACLIK (SIVIGLIA) PARA UN RIGORE A DIEGO COSTA! Penalty assegnato dopo il check al VAR per uno sgambetto di Gudelj ai danni di Koke appena entrati in area di rigore. Inizialmente l'arbitro aveva assegnato il calcio di punizione. Dagli undici metri, Vaclik prima respinge la potente conclusione di Diego Costa e la successiva respinta di Koke.

90'+2 - MISCHIONE FURIBONDO SULLA LINEA DELLA PORTA DEL SIVIGLIA! Conclusione di Diego Costa respinta da Vaclik, poi arriva quella di Correa nell'area piccola con la palla che va a incastrarsi in mezzo alle gambe di Kounde, preso letteralmente a calci nel fondoschiena dallo stesso Morata, nel tentativo di farlo entrare in porta. L'arbitro, giustamente, fischia il fallo in attacco.

Il migliore

Vaclik. La doppia parata sul rigore di Diego Costa e sulla successiva respinta di Koke vale, oltre al prezzo del biglietto, un punto guadagnato in casa Siviglia.

Il peggiore

Lemar. Inefficacie lungo l'out mancino di metà campo. Simeone lo toglie dal mazzo già durante l'intervallo.

Il momento social

Incredibile salvataggio di Kounde su Morata al minuto numero 92...