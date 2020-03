Il Siviglia supera 3-2 l'Osasuna nel lunch match della 26a giornata di Liga e si porta al terzo posto in solitaria, a 46 punti, in attesa della sfida tra Espanyol e Atlético Madrid, peraltro prossimo avversario che gli andalusi dovranno affrontare senza gli squalificati Fernando (peraltro out anche per infortunio) e Oliver Torres, entrambi ammoniti sotto diffida nel match del Sanche Pizjuan. Prestazione confusionaria della squadra di Lopetegui, futuro contendente della Roma in Europa League: padroni di caso in vantaggio 2-0 nei primi 45' con En-Nesyri e Ocampos. Poi, dopo che l'Osasuna resta in 10 per l'espulsione del portiere Herrera, i navarri rimontano paradossalmente con Aridane e il rigore di Roberto Torres. Nel finale, proprio l'ex Leganés En-Nesyri (arrivato a gennaio per 20 milioni), salva gli andalusi.

Siviglia-Osasuna, Liga spoagnola 2019-2020: da sinistra, Facundo Roncaglia (Osasuna) e Rony Lopes (Siviglia) (Getty Images)Getty Images

Il tabellino

SIVIGLIA-OSASUNA 3-2

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Sergi Gomez, Escudero; Vazquez (75' L. De Jong), Fernando (32' Gudelj), Oliver Torres; Rony Lopes (66' Suso), En-Nesyri, Ocampos. All.: Lopetegui.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Roncaglia, David Garcia, Aridane, Estupiñan; Oier; José Manuel Arnaiz (56' Rubén Martinez), Roberto Torres (90' Unai Garcia), Brasanac, Latorre (79' Rubén Garcia); Enric Gallejo. All.: Arrasate.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande di Alcalá de Henares.

Gol: 13' e 93' En-Nesyri (S), 45'+1 Ocampos (S), 64' Aridane (O), 74' rig, Roberto Torres (O).

Assist: Oliver Torres (S, 1-0), Oliver Torres (S, 2-0), Roberto Torres (O, 2-1), Koundé (S, 3-2).

Note - Recupero: 2+8. Espulso: 54' Herrera (O) per gioco scorretto. Ammoniti: Fernando, Enric Gallejo, Oliver Torres, Brasanac.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

10' - ESCUDERO INSIDIOSISSIMO! Sinistro potente, in velocità, da fuori area: Herrera si tuffa e devia in calcio d'angolo: prima occasione per il Siviglia.

13' - GOL DEL SIVIGLIA CON EN-NESYRI! Ennesimo pallone recuperato da Oliver Torres, palla in verticale per l'ex Leganés, il cui sinistro a incrociare, rasoterra, risulta letale per Herrera.

Siviglia-Osasuna, Liga spoagnola 2019-2020: esultanza Siviglia da sinistra dopo il gol dell'1-0 - Da sinistra, Ramon Gomez, Youssef En-Nesyri e Lucas Ocampos (Getty Images)Getty Images

29' - OCAMPOS! Ben imbeccato in verticale da Jesus Navas, l'ex Genoa, Milan e Marsiglia aggancia splendidamente e conclude con un tocco morbido: palla di poco alta sopra la traversa.

45'+1 - GOL DEL SIVIGLIA CON CON OCAMPOS! L'ex Genoa, Milan e Marsiglia gira di testa, nell'angolino più lontano, il cross dalla bandierina del solito Oliver Torres: 2-0!

49' - EN-NESYRI! Prova a girare in porta, con la nuca, un lungo traversone di Gudelj: palla di poco alta.

50' - OSASUNA PERICOLOSO CON JOSE MANUEL ARNAIZ! Destro dal limite dritto per dritto, con pallone di poco a lato.

54' - USCITA FUORI DALL'AREA SU OCAMPOS DEL PORTIERE HERRERA, CHE SI BECCA IL ROSSO! La VAR evidenzia un tocco col braccio da parte dell'estrema difensore navarro, che viene espulso, lasciando i suoi in dieci uomini. Entra il secondo portiere Rubén Martinez, esce l'attaccante esterno José Manuel Ardaiz.

64' - GOL DELL'OSASUNA CON CON ARIDANE! Destro a giro su punizione di Roberto Torres e colpo di testa vincente, al centro, del liberissimo numero 23 navarro, perso in marcatura da Franco Vazquez: 2-1, c'è ancora partita al Sanchez Pizjuan!

74' - GOL DELL'OSASUNA SU RIGORE CON ROBERTO TORRES! Penalty assesgnato, anche qui, dopo il check alla VAR: sul cross dello stesso Roberto Torres, Escudero aveva ribattuto col braccio attaccato al corpo ma con la mano larga. Dal dischetto, il numero 10 ospite spiazza Bono e fa 2-2!

90'+3 - GOL DEL SIVIGLIA CON EN-NESYRI! Girata mancina sottoporta sulla sponda aerea di Koundé al cross dalla destra di Jesus Navas. L'ex Leganés, arrivato a gennaio per 20 milioni, alla prima doppietta con la nuova maglia: 3-2!

SevillaGetty Images

Il migliore

En-Nesyri. Al momento, il neoacquisto arrivato per 20 milioni a gennaio dal Leganés, sembra l'unico punto fermo di una squadra che palesa incredibili blackout, esattamente come successo nel match di ritorno in Europa League col Cluj. La Roma prenda appunti.

Il peggiore

Vazquez. Abulico e a tratti svogliato. Al 64' perde di vista Aridane, che di testa riapre il match del Sanchez Pizjuan.

Il momento social