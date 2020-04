Spagna, il ministro della Salute: "Non so se la Liga potrà riprendere prima dell'estate"

Salvador Illa frena sulla possibile ripresa del massimo campionato spagnolo: "Non posso dire, in questo momento, se il calcio professionistico sarà in grado di riavviare la propria attività prima dell'estate. Sarebbe sconsiderato da parte mia, dobbiamo aspettare di vedere e capire come si evolve la pandemia".

Il dibattito intorno alla ripresa del campionato non è caldo solo in Italia, naturalmente, ma in tutta Europa. In Spagna, ad esempio, fanno notizia i diversi modi di vedere le cose tra il presidente della Liga Javier Tebas e il ministro della Salute Salvador Illa. Quest'ultimo, come si legge sul quotidiano As, è decisamente più prudente. Anzi, quasi pessimista nelle sue previsioni.

Non posso dire, in questo momento, se il calcio professionistico sarà in grado di riprendere la propria attività prima dell'estate. Sarebbe sconsiderato da parte mia, dobbiamo aspettare di vedere e capire come si evolve la pandemia prima di riprendere le diverse attività professionali. Esiste un ordine del ministero della Salute in vigore per tutti, anche per il calcio professionistico. Pensare che lo stato di allarme possa finire tra 15 giorni mi sembra affrettato

