Spagna, la Liga contro la Federazione: "Niente classifica bloccata, il campionato va finito"

Clima sempre rovente in Spagna dove si discute non solo della possibile ripartenza, ma anche di come affrontare l'ipotesi peggiore ovvero la sospensione definitiva della stagione 2019-20. La proposta della RFEF, la Federcalcio spagnola, di cristallizzare la classifica conservando quindi le posizioni maturate al momento dello stop (e quindi Barcellona campione di Spagna, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad alla fase a gironi di Champions League) non ha trovato grandi sponde: anzi, è stata accolta da un secco no da parte della Liga.

Perché la Liga dice no

Alla base del rifiuto ci sarebbero due ragioni, una di natura formale e l'altra sostanziale. Dal punto di vista formale la Liga sostiene che la Federcalcio non abbia la competenza per prendere una decisione del genere: di sicuro contano anche i pareri negativi di squadre come Atletico Madrid e Valencia che, se la proposta della RFEF passasse, sarebbero rispettivamente estromesse dalla Champions e dall'Europa League. Dal punto di vista sostanziale, invece, c'è ancora la speranza concreta di riuscire a portare a termine la stagione in corso: partendo dal presupposto che le Coppe europee potrebbero iniziare ad autunno inoltrato (metà ottobre) ci sarebbe tutto il tepo di disputare le giornate rimanenti.