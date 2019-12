Spagna, Tebas si dimette da presidente della Liga e si ricandida

"Mi dimetto da presidente de 'La Liga' per l'apertura di un nuovo processo elettorale presidenziale, per il quale mi candiderò". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Lega calcio spagnola. Tebas, 57 anni, è a caccia del suo terzo mandato come numero uno della Liga. È stato eletto presidente dell'istituzione nell'aprile 2013, prima di essere riconfermato nell'ottobre 2016. Lo stesso Tebas accompagna l'annuncio con una lettera ai club, in cui spiega la sua decisione con il desiderio di "dare la massima stabilità possibile" all'istituzione.

Le elezioni erano inizialmente previste per ottobre 2020. Ma il numero uno della Liga ritiene che il voto in anticipo permetterà di affrontare meglio le sfide future con il sostegno di un mandato di quattro anni.