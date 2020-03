Tagga Florenzi ogni giorno per 8 mesi per ricevere la sua maglia: alla fine ce l’ha fatta

“Pubblicherò una foto della Roma ogni giorno, fino a quando non riceverò una maglietta autografata da Florenzi”, troverete questo post – datato 19 luglio 2019 – sul profilo Twitter di Ragnar Lothbrok, ostinatissimo tifoso di calcio che 8 mesi fa ha iniziato questa personale “scommessa” per ottenere questo richiesto cimelio.

Ci sono voluti 227 tag per richiamare l’attenzione di Florenzi che, intanto, è passato dalla Roma in prestito al Valencia. “Te la sei meritata! Mandami tuo indirizzo in direct ti spedirò la mia maglia autografata”, così il terzino azzurro ha deciso di premiare la costanza di Ragnar che non ha mai mollato per 227 giorni.