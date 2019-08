Torna Bale, Modric viene espulso ma il Real Madrid vince 3-1 a Vigo: è già +3 sul Barça

Il Real Madrid cercava risposte e Zidane, almeno in parte, è stato accontentato. Bale può fare ancora parte del progetto, Benzema e Kroos possono ancora essere determinanti e se ci sono le motivazioni il Real Madrid può far male a chiunque. Nonostante qualche lacuna difensiva e il rosso a Modrić, i blancos cominciano la stagione con un 3-1 in casa del Celta Vigo, proiettandosi in testa alla classifica davanti al Barcellona: non succedeva da 27 mesi. A parte il dato statistico, il Real può essere contento per quanto creato, meno per quanto lasciato dietro con troppi buchi, o meglio voragini. Intanto Bale si riprende il Real, mentre James Rodriguez resta in panchina: il colombiano può ancora partire?

Tabellino

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Celta Vigo (4-2-4): Rubén Blanco; K.Vázquez, Araujo, Costas, Olaza; Lobotka (75’ Pione Sisto), Fran Beltrán (83’ Pape Cheikh); Brais Méndez, G.Fernández (88’ Losada), Iago Aspas, Denis Suárez. All. Fran Escribá

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale (75’ Isco), Benzema (81’ Jović), Vinícius Jr (69’ Lucas Vázquez). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 12’ Benzema (R), 62’ Kroos (R), 80’ Lucas Vázquez (R); 90+1 Losada (C)

Assist: 12’ Bale (1-0 Benzema), 62’ Marcelo (2-0 Kroos), 80’ Benzema (3-0 Lucas Vázquez), 90+1 Pape Cheikh (1-3 Losada)

Arbitro: Xavier Estrada Fernández

Ammoniti: 8’ K.Vázquez, 13’ Rubén Blanco, 13’ Iago Aspas, 36’ Vinícius Jr, 49’ G.Fernández, 64’ Odriozola, 74’ Costas

Espulsi: 56’ Modrić (R)

La cronaca in 12 momenti

12’ GOL BENZEMA - Gran giocata a sinistra di Bale che mette in mezzo e trova Benzema in spaccata: vantaggio del Real Madrid dopo alcuni minuti difficili a causa della pressione del Celta.

31’ CHANCE CELTA - Iago Aspas libera per Gabriel Fernández che è solo in area, ma Varane tocca quanto basta per mandare fuori tempo l’attaccante avversario.

35’ CI PROVA MODRIC - Piazzato del croato che trova però una grande risposta di Rubén Blanco che devia in angolo.

44’ OCCASIONE BALE - Gran movimento del gallese che poi calcia ad incrociare con un sinistro di potenza, ma Rubén Blanco risponde in angolo.

45+1 GOL ANNULLATO - Pareggio del Celta con Brais Méndez servito da Iago Aspas, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco dell’ex Liverpool servito in area da Denis Suárez. Fortunoso qui il Real che aveva sbagliato tutto con Odriozola.

Bale, Benzema - Celta-Real Madrid - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

46’ BENZEMA VICINO AL RADDOPPIO - Gran palla di Marcelo per Benzema che cerca il piazzato, ma sfiora soltanto il palo

51’ IL CELTA CHIEDE IL RIGORE - Ancora lavoro per la VAR con la conclusione a botta sicura di Brais Méndez fermata da Casemiro a due passi dalla linea. I galiziani chiedono l’intervento con la mano, ma il brasiliano prende la palla con ginocchio e petto.

56’ REAL MADRID IN 10 - Espulsione diretta ai danni di Modric che interviene fallosamente sul tallone di Denis Suárez.

58’ COURTOIS PARA TUTTO - Celta subito vicino al pareggio, ma Courtois dice di no al colpo di testa di Araujo.

62’ GOL DI KROOS - Il Real Madrid riparte anche se in inferiorità numerica: prima il palo di Benzema, poi il gran gol di Kroos con un missile aria-aria che affonda Rubén Blanco.

80’ TERZO GOL REAL - Toccano Marcelo-Isco-Benzema, poi arriva Lucas Vázquez che chiude il match con il gol del 3-0.

90+1 GOL DEL CELTA - Arriva il gol della bandiera per i galiziani con il diagonale del neo entrato Losada (al debutto tra i professionisti) che nega il clean sheet a Courtois.

Il Tweet

Diapositiva di un gran gol...

Il migliore

Karim BENZEMA - Segna il gol del vantaggio per il Real in avvio di gara e spiana la strada ai blancos. Quando si mette male, ecco che lavora in copertura. Riapre gli spazi e guida la squadra verso la vittoria con un palo e un assist.

Il peggiore

Stanislav LOBOTKA - Non fa filtro a centrocampo e non crea nulla di interessante per i suoi compagni di squadra.