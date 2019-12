Tripletta di Messi che festeggia il pallone d'oro: 5-2 e il Barça raggiunge il Real in vetta

Il Real Madrid chiama, il Barcellona risponde. Continua la sfida a distanza tra le due grandi di Spagna a pochi giorni dalla super sfida del Camp Nou, quando una delle due proverà a scappare (il Clasico si giocherà mercoledì 18 dicembre). Apre Griezmann, Messi fa una tripletta e Suarez realizza un clamoroso gol con un colpo di tacco al volo. E dire che il Maiorca ha messo in difficoltà la fase difensiva del Barça, con una doppietta di Ante Budimir che ha tenuto la partita in caldo fino all’ultimo. È proprio questo il tema: perché il Barcellona non riesce a chiudere con qualità le partite? Fra qualche giorno ci sarà la sfida contro l’Inter, con i nerazzurri che sperano di sfruttare proprio i limiti della fase difensiva della squadra di Valverde. Ce la faranno?

Tabellino

Barcellona-Maiorca 5-2

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Rakitić (72’ Aleñà), Busquets, F.de Jong (64’ A.Vidal); Messi, L.Suárez, Griezmann (85’ Carles Pérez). All. Ernesto Valverde

Maiorca (4-3-3): M.Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Fran Gámez; Salva Sevilla (59’ Cucho Hernández), Baba (71’ Señé), Febas; Dani Rodríguez, Budimir (85’ Prats), Kubo. All. Vicente Moreno

Marcatori: 7’ Griezmann (B), 17’, 41’ e 83’ Messi (B); 35’ e 64’ Budimir (M), 43’ L.Suárez (B)

Arbitro: José Munuera

Ammoniti: 8’ Sergi Roberto, 67’ Piqué, 79’ A.Vidal

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

7’ GOL GRIEZMANN - Vantaggio del Barcellona con Griezmann che supera Reina con uno scavetto. A fare l’assist è ter Stegen che aveva lanciato il francese direttamente dal rinvio.

15’ PARATA DI REINA - Colpo di testa di Busquets sugli sviluppi del corner, ma Reina c'è e alza la sfera sopra la traversa.

17’ GOL DI MESSI - Arriva il raddoppio con Messi che calcia da fuori area dove Reina non può proprio arrivare.

Leo Messi (Barcellona)Getty Images

28’ PALO DI SUAREZ - Sergi Roberto e Messi scambiano a destra, palla dentro per Suarez che coglie in pieno il palo da due passi.

35’ GOL DI BUDIMIR - Il Maiorca prova a riaprire la partita con il sinistro di Budimir che batte ter Stegen anche grazie alla deviazione decisiva di Lenglet. Perfetto inserimento dell’ex Crotone e Sampdoria che sfrutta, inoltre, un Piqué fuori posizione.

41’ GOL DI MESSI - Ai 20 metri, Messi fa partire un colpo di frusta imparabile per Reina e il Barcellona ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio.

43’ GOL DI SUAREZ - Arriva anche il poker del Barcellona con il colpo di tacco di Suarez che lascia a bocca aperta Reina sul servizio di de Jong al termine di un’azione ben costruita.

Manolo Reina (Maiorca) e Luis Suárez (Barcellona)Getty Images

64’ GOL DI BUDIMIR - A segno ancora una volta Budimir che di testa batte un ter Stegen non preciso in uscita sull’assist di Fran Gámez.

81’ ALENA RISCHIA GROSSO - Brutto fallo a centrocampo del neo entrato Aleñà su Sastre: il giocatore della Cantera del Barça rischia addirittura il rosso diretto, ma l’arbitro José Munuera non assegna neanche il cartellino giallo. Abbastanza clamoroso.

83’ GOL DI MESSI - Tripletta personale di Messi che spara sotto la traversa dopo la sponda di Suarez. Risultato messo in cassaforte.

Il Tweet

La festa di Messi che prima dell’inizio della partita, con i figli, mostra il 6° pallone d’oro alla platea del Camp Nou...

Il migliore

Lionel MESSI - Presenta il pallone d’oro a tutto il Camp Nou e sforna una prestazione degna di quel trofeo. Reina ci prova in tutti i modi, ma l’argentino lo disintegra con una doppietta. Davvero imparabili le due conclusioni del primo tempo.

Il peggiore

Mohammed BABA - Certo, non è semplice contro il Barcellona. Ma il centrocampo del Maiorca non esiste, saltato ad ogni affondo dei blaugrana. Il ghanese non garantisce neanche un pizzico di qualità.