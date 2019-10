Ora è ufficiale: il Clásico tra Barcellona e Real Madrid previsto per sabato 26 ottobre alle 13 al Camp Nou è stato rinviato a data da destinarsi.

Il motivo è chiaro ormai da giorni: a Barcellona non può essere garantito l’ordine pubblico. In questi giorni infatti, nella capitale della Catalogna, sono in pieno svolgimento proteste in strada che hanno portato a scontri. Motivo del fomento l’ordine di carcere per alcuni politici catalani pro indipendenza.

Le nuove date: il Clàsico slitta a dicembre

La palla passa così a Barcellona e Real Madrid che, di comune accordo, dovranno decidere una nuova data. Le due società hanno tempo fino a lunedì prossimo (21 ottobre) per concordare una nuova data; non dovessero riuscirci la decisione passerebbe alla Commissione di Competizione della Liga.

Alcune discrezioni provenienti dalla Spagna raccontano di come siano tre le date prese in considerazione: tutte a dicembre. Mercoledì 18, giornata però in cui è già previsto un turno di Coppa del Re; oppure mercoledì 4 dicembre o sabato 7 dicembre, con Barcellona e Real Madrid che a quel punto però dovrebbero anticipare le partite previste per quel turno.