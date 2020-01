Il Real Madrid come regalo per i 18 anni. Niente male. Sciolto il nastro e scartato il pacchetto, il giovanissimo diciottenne Reinier Jesus Carvalho, per tutti semplicemente Reinier, maggiorenne da ieri, trova l'ufficialità del suo trasferimento dal Flamengo alle merengues, che ne hanno annunciato l'acquisto attraverso il proprio sito ufficiale. Contratto monstre: 6 anni e mezzo.

" Il Real Madrid e il Flamengo hanno trovato un accordo per il trasferimento di Reinier, che ha firmato un contratto con il club fino al giugno del 2026. Il giocatore sarà aggregato al Real Madrid Castilla una volta conclusa la sua partecipazione al Torneo Preolimpico under 23 con la nazionale brasiliana. "

Reinier come Vinicius Junior e Rodrygo, dunque. Entrambi si sono messi in luce in Brasile, entrambi sono stati accalappiati dal Real Madrid una volta raggiunta la maggiore età. Tutti a un prezzo esorbitante per degli adolescenti. Quello pagato dagli spagnoli al Flamengo non è stato ufficialmente confermato, ma circola ormai da settimane: 30 milioni di euro circa. Nel contratto di Reinier, per la cronaca, il club campione del Sudamerica aveva inserito una clausola da 70 milioni.

Reinier sous le maillot du Brésil lors du tounroi préolympiqueGetty Images

Reazione a catena: anche l'Inter interessata

Rio de Janeiro, Madrid e... Milano. La Milano nerazzurra, per la precisione. Tutte coinvolte, in maniera diretta oppure indiretta, nell'operazione Reinier. Già, perché ora il Flamengo è pronto a tuffarsi definitivamente su Gabigol e a far felice l'Inter, che coi soldi dei brasiliani spera di sbloccare definitivamente il proprio mercato in entrata. Con Giroud, con Moses e soprattutto con Christian Eriksen, il grande sogno nerazzurro. Una reazione a catena di mercato, tra quattro nazioni e due continenti.