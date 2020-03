Ufficiale: Liga sospesa almeno per le prossime due giornate per l'emergenza Coronavirus

Liga e Segunda Division chiudono i battenti, almeno per le prossime due giornate. L'emergenza Coronavirus - in particolare quanto successo in seno alla polisportiva Real Madrid con un giocatore della squadra di basket positivo al COVID-19 - ha dunque portato i vertici del calcio spagnolo ad adottare soluzioni drastiche sulla falsariga di quanto avvenuto in Italia.

Il comunicato

" Date le circostanze note questa mattina, in riferimento alla quarantena disposta Real Madrid e ai possibili contagi di giocatori di altre società, LaLiga ritiene che le circostanze siano già in atto per passare alla fase successiva del protocollo di azione contro COVID- 19. Di conseguenza, in conformità con le misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio, accetta di sospendere almeno i prossimi due turni, Tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere. "